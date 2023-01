Terni. Le Vibrazioni al Capodanno in piazza davanti a migliaia di persone

Giorgio Palenga 01 gennaio 2023 a

Piazza della Repubblica gremita, per una presenza valutabile in almeno 4-5 mila persone, tra coloro che si sono fermati per tutta la durata del concerto e quelli “di passaggio”, per il Capodanno a Terni con Le Vibrazioni.

Le Vibrazioni in concerto per brindare al nuovo anno

Francesco Sarcina e i suoi hanno accompagnato l’arrivo della mezzanotte proponendo le hit del loro repertorio in un concerto che si è aperto con un brano che non è poi tanto… fuori stagione, considerate le temperature che anche l’ultimo giorno dell’anno 2022, a Terni, almeno fino alle prime ore della sera si sono attestate anche oltre i 10 gradi: “In una notte d’estate”.

Capodanno in piazza Europa, parcheggi gratis e bottiglie di vetro vietate

I fuochi d’artificio per salutare l’arrivo del 2023 sono partiti mentre la band romana stava eseguendo un altro dei suoi successi più amati, ovvero “Dimmi” e poi è stata festa grande con brindisi per tutti. Da segnalare che il sindaco della città dell'acciaio, Leonardo Latini, come peraltro ogni anno, aveva emesso un’ordinanza di divieto di esplosioni di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici, prescrizione puntualmente disattesa.

(Foto Principi)

Cenone, ristoranti sold out grazie ai turisti

