Meteo, il 2023 inizia all'insegna della primavera: bel tempo e temperature miti

01 gennaio 2023 a

a

a

E' stato un San Silvestro all'insegna del bel tempo e dalle temperature miti. Stesso copione, stando alle previsioni, per l'inizio del nuovo anno. Anche oggi, 1 gennaio dell'appena entrato 2023, gli esperti annunciano una giornata più primaverile che invernale, anche se non mancheranno piogge e nebbie. Diamo uno sguardo alle previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al nord del Paese cielo molto nuvoloso per nubi basse con possibili locali piogge sul levante ligure. Formazioni di foschie dense e banchi di nebbia interesseranno la pianura padana fino alle coste romagnole, in dissolvimento solamente nel corso della mattinata. Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche con occasionali locali piovaschi sull'alta Toscana; cielo sereno o poco nuvoloso invece sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna con aumento della nuvolososità solamente nel corso della sera e della notte. Sud e Sicilia: annuvolamenti sulla Campania e sulla Calabria ma con tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata; cielo sgombro da nubi sulle altre regioni del sud; locali riduzioni di visibilità sul Salento nelle ore più fredde per formazioni di foschie e nebbie. Nel complesso temperature massime in lieve diminuzione sulle zone alpine e sul versante tirrenico, senza variazioni di rilievo sulle restanti regioni; minime stazionarie. Poche precipitazioni e non di rilievo. In definitiva il 2023 inizia all'insegna di una insolita primavera, piuttosto che dell'inverno, come del resto era accaduto per l'ultima parte del 2022.

Verso un Capodanno all'insegna della primavera. Le previsioni in Umbria | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.