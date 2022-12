WORK IN PROGRESS, LA STORIA CONTINUA

Da oggi il Corriere dell'Umbria ha un nuovo editore e un nuovo direttore, inizia il suo quarantesimo anno di vita

Sergio Casagrande 01 gennaio 2023 a

a

a

Ed eccoci qua, all’alba di un nuovo anno e all’inizio di una nuova avventura.

Auguri a tutti voi, nostri lettori e lettrici. Auguri al Corriere che, da oggi, ha una nuova proprietà. La famiglia Polidori diventa il nostro editore e, a partire dalla mezzanotte, ha affidato a me l’incarico di dirigere il Corriere dell’Umbria, insieme a tutte le altre testate che formano il gruppo Corriere: Corriere di Arezzo e Corriere di Siena e relativi siti internet. Per questo la ringrazio. Un incarico che assumo proprio all’inizio dell’anno in cui si festeggia il quarantennale dall’inizio delle pubblicazioni.

Il 18 maggio 2023 saranno 40 le candeline che accenderemo sulla nostra torta di compleanno.

La nostra è una storia lunga, cominciata il 18 maggio del 1983 con il numero 1 del Corriere dell’Umbria uscito in edicola, ma avviata già qualche mese prima da un editore improvvisato, ma audace, capace e lungimirante, Leonello Mosca, al quale, inizialmente, credette solo un pugno di incoscienti sognatori ai quali mi onoro di appartenere fin dal giorno in cui, su un foglio bianco e a matita, fu disegnato il progetto del numero zero e si decise di affiancare a un’emittente televisiva, Rte 24h, un quotidiano.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti i colleghi, giornalisti e non, che in passato hanno lavorato con me e a quelli che oggi fanno parte della squadra che devo guidare.

Se oggi assumo questo incarico lo devo, infatti, anche a loro: a chi ha condiviso l’era pionieristica del Corriere, a chi mi ha insegnato a fare questo lavoro, a quelli con cui mi sono formato.

Il Corriere dell’Umbria - il quotidiano leader nella regione per lettori, diffusione e numero di copie vendute - è il giornale degli umbri e della loro terra.

Le notizie del Corriere dell’Umbria, saranno in edicola e sul sito internet www.corrieredellumbria.it, scritte e verificate da una squadra di 30

giornalisti di professione e oltre 200 collaboratori. Ampio spazio continuerà ad essere dedicato alle notizie locali alle quali uniremo inchieste e approfondimenti.

Da oggi le novità saranno tante e continue. Con un unico obiettivo, quello che avevamo all’origine e che ci impegniamo a perpetuare senza altri fini: fare informazione. Lo faremo utilizzando forme e modi innovativi, senza dimenticare la nostra storia.

Intanto, vi aspetto domani mattina in edicola.

Sergio Casagrande

[email protected]

Twitter: @essecia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.