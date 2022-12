Panicale, morta mentre porta a spasso il cane: ecco chi è la donna travolta dall'auto

31 dicembre 2022 a

Si chiamava Maria Serena Zampini la donna travolta e uccisa la sera del 30 dicembre a Tavernelle di Panicale in provincia di Perugia. Per la donna di 57 anni conosciutissima e amata in città sono decine e decine i messaggi di cordoglio e incredulità che stanno arrivando via social. Una morte che sta lasciando una intera comunità sgomenta, anche per la dinamica dell'incidente.

Muore investita da un'auto mentre passeggia con il suo cane

Serena è stata travolta e uccisa da un'auto lungo la strada accanto al vecchio campo sportivo: secondo una prima ricostruzione stava attraversando la strada per raggiungere il marciapiede quando l'auto condotta da un operaio di 35 anni l'ha centrata in pieno. Per la donna inutili i tentativi di salvarla, è morta poco dopo durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Perugia.

Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Città della Pieve ricostruire la dinamica dell'incidente: intanto il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della donna che sarà effettuato nelle prossime ore. Morto sul colpo assieme alla sua padrona anche il cane unito nello stesso tragico destino a Serena che se ne è andata all'improvviso una sera di dicembre lasciando nella disperazione le sorelle, i figli e gli amati nipoti.

