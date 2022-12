Muore investita da un'auto, in Umbria ancora una tragedia della strada

31 dicembre 2022 a

Ancora una tragedia sulle strade dell'Umbria. Stavolta teatro di un investimento mortale è stata Tavernelle, frazione del comune di Panicale (Perugia). Una donna di 57 anni è stata travolta e uccisa da un'auto lungo la strada accanto al vecchio campo sportivo. Come riporta il sito umbria24.it, la 57enne intorno alle 20 era uscita con il suo cane, come ogni sera. Mentre stava camminando l'auto l'ha colpita. Sul posto sono giunti gli uomini dei soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile rianimare la donna. Spetterà alle forze dell'ordine individuare le cause del tragico investimento e le eventuali responsabilità.

