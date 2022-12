Terni, parcheggi gratuiti per il Capodanno in piazza con Le Vibrazioni

31 dicembre 2022 a

E’ tutto pronto, a Terni, per il Capodanno in piazza Europa che nel corso della serata di venerdì 31 dicembre verrà animato dalla musica delle Vibrazioni. Il centro si animerà però sin dalle 22 con la Zio Command Band: il popolare protagonista del web si esibirà come musicista con la sua band, formata da talentuosi musicisti della provincia di Terni e non mancherà di portare in scena la simpatia e la comicità che contraddistinguono i suoi seguitissimi video. L'allestimento del palco (nella foto) è iniziato venerdì 30 dicembre.

Non sono previste barriere o sistemi di contenimento del pubblico, bensì due aree, una statica (platea fronte palco) e una dinamica sulle vie laterali e in fondo verso il palazzo ex Ina. Si potrà accedere e defluire dalla piazza da tutti i lati utilizzando tutte le vie disponibili. Per assistere allo spettacolo si ricorda che tutte le aree di parcheggio scoperte pubbliche attrezzate della città situate nell’anello urbano circostante al centro storico saranno gratuite nella fascia oraria dello spettacolo. Tra queste vi sono: via lungonera, corso del Popolo, piazzale Staino, area parcheggio lungonera sponda opposta, via del Cassero, viale dello Stadio, piazzale Bosco, piazza Valnerina. Le vie di uscita in caso di esodo di emergenza sono indicate con apposita segnaletica.

Nell’eventualità di dover procedere all’evacuazione dell’area dell’evento non vi saranno ostacoli sui percorsi. In piazza Ridolfi, a ridosso dell’ingresso di piazza Europa, sarà presente l’autoambulanza per il soccorso ed i mezzi con il relativo personale delle forze di polizia deputate all’ordine pubblico. Per le persone disabili o con difficoltà motorie anche temporanee e per i loro accompagnatori, ci sarà un’apposita area dedicata e riservata per assistere all’evento, accessibile rivolgendosi al personale di servizio. Si ricorda che sarà in vigore l’ordinanza comunale che dispone il divieto di portare al seguito i contenitori per bevande in vetro o in metallo.

