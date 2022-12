Terni, Latini pronto a fare il bis come sindaco: "Lavoro da completare"

Antonio Mosca 31 dicembre 2022 a

“Abbiamo gettato molti semi che stanno germogliando, ma c’è un lavoro da completare anche dopo la fine di questo mandato”. Leonardo Latini brinda al 2023 puntando a un bis con la fascia tricolore in vista del voto di primavera. E a domanda risponde che sarà proprio lui il candidato sindaco di Terni per il centrodestra. Nel corso della conferenza stampa (nella foto di Stefano Principi), convocata venerdì 30 dicembre a palazzo Spada con la giunta comunale al gran completo, il primo cittadino leghista snocciola le cifre degli interventi messi in cantiere grazie anche ai 70 milioni previsti dal Pnrr. Parla di grandi opere, ma anche del borgo di Cesi che “riceverà 20 milioni per diventare il terzo polo turistico del territorio insieme alla cascata delle Marmore e a Piediluco e trainare tutta l'Umbria meridionale. E poi - continua - c’è la variante sud ovest che drenerà risorse per 50 milioni cambiando radicalmente la viabilità in città”. Latini ricorda anche i 21 milioni destinati al complesso universitario di Pentima, i 25 per l’ambiente e il prossimo accordo di programma con il governo.

“A monte - osserva - c’è sempre l’ottimo rapporto di collaborazione con la Regione dell'Umbria e con la Fondazione Carit. Poi ci sono i record nelle presenze turistiche, con un aumento del 20 per cento a Natale, un’idea comune di sviluppo compatibile con l'ambiente condivisa con il gruppo Arvedi, nuovo proprietario dell’Acciaieria, un progetto concreto per il nuovo ospedale adeguato, attraverso un modello di project financing, alle esigenze della città di oggi e di domani e una nuova sanità che riequilibri la situazione in Umbria in questo comparto fondamentale.

Abbiamo avviato un nuovo e proficuo rapporto con l'Università e con la Regione stessa, che hanno deciso di tornare a investire sul polo ternano”. Il sindaco parla anche della riqualificazione del mercato coperto e della piazza che lo ospita, ma anche della valorizzazione di San Valentino con iniziative su scala internazionale e della costante attenzione riservata alla qualità dell’aria e della vita dei ternani con una rete di piste ciclabili che si sta ampliando a vista d’occhio. Con il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, in corsa per l’elezione a sindaco, Latini ostenta diplomazia e self control.

“Siamo pronti a ragionare sulle questioni che ha posto. Sono stato sempre d’accordo - prosegue - con la necessità di un riequilibrio della sanità a livello territoriale e i fatti ci stanno dando ragione. Al di là dei ricorsi pendenti al Tar, ritengo che la sanità privata abbia un ruolo importante per Terni e che vada promossa sempre in una logica di sussidiarietà con il pubblico”.

