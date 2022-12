Umbria, la giunta approva il nuovo piano per i posti letto ospedalieri

Francesca Marruco 31 dicembre 2022 a

Il piano dovrà essere ora approvato dal Ministero ma prevede importanti novità per la gestione della rete ospedaliera pubblico-privata dell’Umbria. Al momento è stato preadottato dalla giunta regionale che ieri mattina lo ha votato all’unanimità. Il documento sancisce quindi il riequilibrio territoriale che assegna per la prima volta al ternano 95 posti letto accreditabili per la sanità privata aprendo la strada a Bandecchi per la clinica e senza mettere mano a quelli già assegnati alla zona di Perugia. Nel piano sono inoltre contenute due novità che riguardano gli ospedali di Norcia e Città della Pieve a cui la Regione intende garantire un pronto soccorso operativo h 24. E lo vuole fare identificando i due presidi come ospedali di zona disagiata. In particolare per quanto riguarda l’ospedale di Città della Pieve nel piano si legge: “Dalle considerazioni fatte sulla mobilità passiva e la distanza da un ospedale spoke o hub e in considerazione dell’evoluzione prevista per l’ospedale di Castiglione del Lago al fine di evitare per questo territorio di confine di superare i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace viene attivato un ospedale di Zona disagiata con pronto soccorso e con 22 posti letto di cui 20 di medicina e 2 di chirurgia con la possibilità di appoggio anche nei letti di medicina”.

Per quanto riguarda invece Norcia, invece si legge: “Dalle considerazioni fatte sulla mobilità passiva e la distanza da uno ospedale spoke o hub, in considerazione che trattasi di area interna e zona altamente sismica, al fine di evitare per questo territorio di confine di superare i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace viene attivato un ospedale di zona disagiata” con le stesse caratteristiche dell’altro. Anche per gli ospedali di Castiglione del Lago e di Umbertide è prevista una sperimentazione gestionale. Anche per il terzo polo ospedaliero, che nelle intenzioni della Regione dovrà essere costituito da Foligno e Spoleto, servirà una specifica autorizzazione del Ministero. In generale, con il piano dei fabbisogni l’Umbria si doterà di 3.280 posti letto - alcuni dei quali in corso di realizzazione - di cui 2903, pari all’88,5% pubblici. Tra i posti letto che verranno aumentati ci sono quelli di terapia intensiva, il cui incremento era stato deciso su base nazionale in periodo pandemico. In Umbria quindi si passa dai 69 originari a 127. Per quanto riguarda il Santa Maria della Misericordia di Perugia ad esempio la fine dei lavori per la ristrutturazione del reparto di terapia intensiva dismesso che dovrà accogliere 12 posti di terapia intensiva è prevista per dicembre 2024. Mentre la riorganizzazione di 14 posti per terapia semi intensiva è stata completata.

Al Santa Maria di Terni è prevista invece la consegna dei lavori per la realizzazione di 8 posti di terapia intensiva per fine gennaio 2023-A fine giugno 2023 dovrebbero invece essere consegnati i lavori per la realizzazione di 7 posti di terapia semi intensiva. “Restano invariati - sta scritto in una nota della Regione - i posti letto per post acuti per le discipline di unità spinale e neuroriabilitazione, mentre aumentano per la disciplina di recupero e riabilitazione funzionale. Cala il numero di posti per post-acuti, quasi totalmente di lungo degenza, ma sono più che compensati dai posti letto presenti nei 19 ospedali di Comunità. “Il nuovo piano, a regime integrale e performance verificata - si legge in una nota inviata ieri dalla Regione - consentirà risposte più appropriate e pertinenti ai bisogni di salute dei vari territori umbri e potrà avere riflessi positivi sul bilancio della sanità regionale”.

