Perugia, nel 2022 la polizia ha sequestrato 79 kg di droga. Il questore: "Lotta ai clan dello spaccio"

Francesca Marruco 31 dicembre 2022 a

a

a

In meno di un anno sono stati sequestrati 79 chili di droga dalla polizia tra Perugia e la provincia. E’ quanto emerge dal bilancio del 2022 tracciato ieri dal questore, Giuseppe Bellassai. E, per l’appunto, tra le tematiche classificate come quelle per cui la polizia ha messo più impegno, c’è anche la lotta allo spaccio. “In Umbria - ha detto il questore - ci sono delle organizzazioni di matrice straniera che da una parte cercano di estendere la loro influenza sul traffico degli stupefacenti e dall’altro si dedicano anche a reati predatori. Di certo c’è una presenza che dobbiamo ritenere preoccupante e per questo motivo non si può che mantenere un’attenzione assolutamente elevata e continuare con la nostra opera come abbiamo fatto anche con la recente indagine della mobile che ha sgominato un’organizzazione criminale di albanesi dediti a grossi quantitativi di spaccio di droga”.

Allarme dei condomini a Perugia: "Il piromane può colpire ancora, qualcuno ha messo la vigilanza privata"



Il questore Bellassai però, accanto alla repressione, che pure ha portato a numeri di assoluto rilievo, evidenzia la vicinanza della polizia alla collettività. “Noi ci siamo stati in questo anno -ha detto - abbiamo cercato di fare tutto il possibile, sappiamo che potremmo fare molto di più ma sappiamo anche che ce l'abbiamo messa tutta cercando di guardare alle esigenze della collettività e, soprattutto, cercando di stare vicini ai cittadini, stando sempre attenti alle loro istanze e non dando mai per scontato nulla, esaminando e prendendo in considerazione ogni singolo esposto che ci viene presentato. Se un cittadino scrive - ha aggiunto - è perché sente fortemente quel problema e nulla va sottovalutato. I risultati, i numeri che abbiamo ottenuto parlano di questo sforzo sincero e convinto che abbiamo fatto al servizio della cittadinanza provinciale”.

Dorme in hotel ma non paga: denunciato dalla polizia



Tra i numeri forniti ieri mattina ci sono quelli relativi a 301.448 persone e 56.450 veicoli controllati. Le richieste di intervento sono state 9.496, mentre gli arresti sono stati 520 e le denunce 1.678. Sono state invece 396 le perquisizioni, 144 avvisi orali, 98 fogli di via obbligatori. Sono state ritirate 572 armi e 12.453 munizioni. Tra i numeri spiccano poi quelli degli ammonimenti: 40 nel 2022. “Un numero che racconta sia di una accentuata conflittualità che spesso porta a comportamenti lesivi ma anche di una altrettanto diffusa volontà di denunciare e chiedere aiuto da parte delle donne che non è scontata e invece è fondamentale”. Il questore, ricordando le criticità che gli erano state segnalate arrivando a Perugia, ha citato anche i tantissimi furti e il problema di Fontivegge. “Per Fontivegge - ha detto - la proficua collaborazione con la polizia locale ha dato i suoi frutti”. Quanto ai furti, Bellassai ha invitato a “confrontare i furti di novembre e dicembre di quest’anno con quelli dello scorso anno: sono diminuiti parecchio. In estate abbiamo arrestato due bande di albanesi che erano responsabili di molti colpi e che venivano da fuori regione, questo rende le indagini più complicate ma gli investigatori hanno dato prova di grande capacità”.

Ruba generi alimentari al supermercato: scoperto e denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.