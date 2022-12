Capodanno in Umbria, per il cenone ristoranti sold out grazie ai turisti

31 dicembre 2022 a

I ristoranti dell’Umbria fanno il tutto esaurito per il cenone della notte di San Silvestro. Locali sold out grazie ai turisti: a Perugia prenotazioni chiuse già da fine novembre, nel Ternano si è andati un po’ più a rilento ma il bilancio degli operatori è comunque positivo. A tavola vince la tradizione: immancabili le lenticchie, simbolo di fortuna. “Abbiamo chiuso le prenotazioni il 16 novembre - racconta soddisfatto Enrico Guidi, titolare del ristorante Il Cantinone di Perugia - Il Capodanno Rai ha fatto indubbiamente da traino, come è uscita la notizia dell’evento sono cominciate le telefonate. La metà delle prenotazioni sono da fuori regione. Le nostre proposte? Piatti della tradizione rivisitati. Per esempio, una vellutata di lenticchie con cubetti di zampone scottato”. “Da giorni registriamo tanto movimento - dice Anna Castellani del ristorante Altromondo di via Cesare Caporali - Abbiamo chiuso le prenotazioni per il cenone di San Silvestro da almeno una decina di giorni. Proponiamo menù alla carta con qualche piatto della tradizione come le lenticchie. A prenotare tanti turisti, la maggior parte del Sud Italia. In questo periodo non ci sono, invece, stranieri”. Anche spostandosi dal centro, l’andamento resta identico: “Siamo al completo da tempo - evidenzia Fabrizio Nofri Onofri del ristorante Il Balestruccio, in Strada Trasimeno Ovest, sempre a Perugia - i nostri clienti potranno scegliere alla carta, persino la pizza se vogliono”.

Anche ad Assisi ristoranti con il pienone. “Siamo al completo da giorni - conferma Romeo Belello del ristorante Il Menestrello di via San Gregorio, ad Assisi - proponiamo un menù fisso di terra o di mare. Tradizione e innovazione è il nostro slogan. Non mancheranno tartufo e prodotti tipici del territorio”.

Bene le prenotazioni anche a Foligno, città della movida per eccellenza dove in centro intrattenimento e spettacolo saranno protagonisti del Paiper New Year 2023. Ma fuori dal cuore cittadino è comunque tutto esaurito. “Stiamo andando bene - spiega Emi Petesse, titolare del ristorante Da Angelo di Ponte Santa Lucia - proponiamo un menù molto particolare ma anche musica dal vivo e un grande spettacolo pirotecnico, free bar da mezzanotte e cappuccino al mattino. Molte prenotazioni sono di turisti che pernottano nel nostro albergo”. Turisti, soprattutto da Roma, per il ristorante Zengoni in via Flaminia, a Spoleto. “Siamo contenti - dice il titolare, Sandro Zengoni - perché si sta rimettendo in moto tutta la filiera. Proponiamo un menù molto particolare ma caratterizzato dai piatti della tradizione. E poi musica dal vivo e divertimento. Un unico appunto all’amministrazione comunale che autorizza veglioni molto grandi in spazi comunali togliendo lavoro a chi paga le tasse e ogni giorno presta un servizio al territorio”.

A Terni Carlo Ghista, presidente Fiepet Confesercenti, parla di un andamento molto positivo delle prenotazioni ma forse al di sotto delle aspettative. “I rincari spaventano - dice - e molti preferiscono restare a casa, in famiglia. C’ètanto movimento e i turisti fanno sì che la maggior parte dei locali siano comunque al completo o quasi”.

