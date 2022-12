In Umbria si pagano più pensioni che stipendi

31 dicembre 2022 a

a

a

L’Umbria come il Sud Italia: diminuiscono le nascite, cresce l’incidenza degli over 65 nella popolazione. E il risultato è che si pagano più pensioni che stipendi. E’ quanto emerge dallo studio della Cgia di Mestre che analizza la situazione sia a livello nazionale che regionale. Se nel Centro-Nord (a eccezione di Umbria, Marche e Liguria) i lavoratori attivi sono più numerosi dei pensionati, nel Sud il sorpasso è già avvenuto e anche in maniera consistente: si parla di un milione e 244 mila lavoratori in meno rispetto ai pensionati. Nel cuore verde d’Italia si registrano 401 mila pensionati a fronte di 354 mila lavoratori attivi. All’appello mancano 47 mila unità.

Report Istat: sette anziani per ogni bambino. Persi 6.640 residenti in un anno

Nelle vicine Marche il divario non è così forte: si parla di una differenza di 36 mila unità.

Le cause sono fondamentalmente due, almeno per l’Umbria. La prima va individuata nella forte denatalità che, ormai da anni, sta caratterizzando la regione tanto da farle conquistare il primato nazionale. Dal 2008 a oggi, secondo gli ultimi dati Istat, l’Umbria ha registrato un -36,7% di nuovi nati. Stringendo il campo, negli ultimi dieci anni sono venuti alla luce 2.500 bambini in meno: erano stati 7.740 nel 2011, l’anno scorso solo 5.238.

L’altro aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alla fuga dei cervelli all’estero o comunque in territori che offrono maggiori (o migliori) opportunità di lavoro. I dati Istat evidenziano che, in meno di 20 anni, gli umbri che vanno all’estero e vi prendono la residenza sono aumentati di oltre otto volte, passando dai 357 del 2002 ai 2.879 del 2019. In tutto, dal 2002 al 2019 hanno lasciato la regione per l’estero 26.834 persone e aggiungendo il numero di quelli andati nel Nord Italia la cifra sale di molto.

Il 2023 porti ai giovani un futuro in Umbria

Secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, un Paese che registra una popolazione sempre più anziana potrebbe avere nei prossimi decenni seri problemi a far quadrare i conti pubblici. Non solo. La propensione alla spesa, soprattutto in determinati settori, degli over 65 è diversa da quella dei più giovani. A soffrire di più i settori dell’immobiliare, trasporti, ristorazione e moda. Sul che fare è intervenuta di recente anche la Banca d’Italia che ha sottolineato come sia indispensabile, in questa situazione, potenziare le politiche mirate alla crescita demografica, ad allungare la vita lavorativa e a incrementare la partecipazione femminile al lavoro. La giunta Tesei, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha annunciato - probabilmente già da gennaio - incentivi per mamme e giovani laureati.

Pil umbro a +7,1% nel 2021: cresciuto sopra la media italiana e del centro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.