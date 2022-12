Città di Castello, ladri rubano in sei abitazioni

31 dicembre 2022 a

Una mezza dozzina di furti in poco meno di 48 ore. Ancora raid a Città di Castello, con i ladri che, in poco tempo, riescono ad entrare nelle case e portare via oggetti preziosi e pochi contanti.

Le zone prese di mira sono state quelle delle Graticole, di La Tina e quella di San Pio X. Nei sei episodi la dinamica è stata sempre molto simile. Una tecnica tanto consolidata quanto sicura. I ladri hanno atteso il tardo pomeriggio per mettersi all'opera. Appena si è fatto buio, i malviventi hanno iniziato a passare in rassegna le diverse abitazioni, per vedere se ci fossero persone all'interno, eventualmente quante o dove fossero collocate – se in camera o in cucina.

Individuati gli appartamenti vuoti, con i proprietari che erano lontani, sono passati all'azione tra le 19 e le 21. In tutti i casi hanno forzato le porte – o le finestre - poi una volta entrati nelle case, hanno iniziato a portare via oggetti preziosi, soldi e tutto quello che secondo loro poteva avere un qualche valore economico.

Una operazione dalla durata di pochi minuti, con un complice che resta in auto, con il motore acceso, pronto per scappare all'arrivo dei complici o se ci fosse in vista qualsiasi problema.

Ovviamente la fuga è facilitata anche dal buio della notte che fa perdere le proprie tracce.

Addirittura, nella zona di San Pio X, pare che un ladro sia stato visto dal figlio dei proprietari che è rientrato prima del previsto. La famiglia, con alcuni ospiti, era nella taverna a cenare tranquillamente, quando il ragazzo ha avuto l'idea di andare a prendere la chitarra in camera per cantare. Proposta subito sposata da tutti: così il giovane è salito nelle stanze e qui avrebbe sentito dei rumori e delle persone che si stavano allontanando velocemente attraverso la finestra. Il ragazzo ha gridato, attirando l'attenzione di tutti i commensali, che hanno fatto così la spiacevole scoperta.

