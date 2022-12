Perugia, operaio finisce in prigione e l'amico gli svuota il conto corrente

30 dicembre 2022 a

a

a

Mentre era in carcere, qualcuno gli svuotava il conto corrente. A Valfabbrica, in provincia di Perugia, un uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. La vittima è un operaio originario del nord Italia che lavora spesso in Umbria. Ad agosto era stato arrestato. Dopo due mesi di prigionia è stato rimesso in libertà e lui si è accorto che dal suo conto mancavano 1.500 euro. I militari hanno immediatamente avviato le indagini e in poco tempo sono riusciti a identificare il presunto autore del colpo, un quarantenne compaesano e amico dell'operaio che avrebbe effettuato una serie di bonifici. La vittima prima di entrare in carcere gli aveva lasciato le credenziali di accesso al conto per poter operare in caso di bisogno. Il presunto autore del colpo è stato denunciato per il reato di appropriazione indebita.

Ruba generi alimentari al supermercato: scoperto e denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.