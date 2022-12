Perugia, ruba generi alimentari al supermercato: scoperto e denunciato

30 dicembre 2022 a

A Perugia gli agenti della Polizia, dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono prontamente intervenuti in un supermercato di Porta Pesa per un furto di generi alimentari. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti sono stati messi al corrente dal personale addetto alla vigilanza di quanto accaduto: era stato notato un uomo sospetto che dopo aver prelevato articoli dagli scaffali e averli nascosti all’interno di uno zaino, aveva oltrepassato le barriere anti taccheggio cercando di allontanarsi dal negozio senza pagare. Il vigilante lo ha avvicinato per chiedergli di riconsegnare i prodotti sottratti, poi ha avvisato la polizia. Gli agenti hanno identificato l'uomo, un cittadino liberiano di 32 anni, poi lo hanno perquisito senza trovargli altro addosso. Dopo averlo accompagnato negli uffici della Questura, lo hanno denunciato per furto aggravato. La merce è stata riconsegnata al responsabile del negozio.

