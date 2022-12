Foligno, l'acqua delle fogne invade la piazza. Protestano i commercianti

Giulia Silvestri 30 dicembre 2022 a

a

a

A Foligno le acque di scarico fuoriescono dalle fogne e imbrattano piazza del Grano. Si tratta dell’angolo su cui si apre il vicolo che conduce in via del Mercato, una porzione della piazza della movida folignate su cui si affacciano diverse attività commerciali, tra queste una macelleria, un bar e una pizzeria, i cui titolari da oltre venti giorni faticano a sopportare il cattivo odore delle acque di scarico che fuoriescono da due pozzetti. “Era il 12 di dicembre quando ci siamo accorti che le fogne buttavano fuori le acque di scarico” racconta Alessio Bizzarri della macelleria Carni da Rossano, le cui vetrine si affacciano rispettivamente di fianco e davanti ai due pozzetti, chiusi dai tombini, da cui fuoriescono le acque.

Individuato e denunciato il vandalo delle auto

“E’ la prima volta da dieci anni che accade – spiega - Abbiamo fatto tre segnalazioni ai vigili urbani e solo dopo la prima è venuto un addetto del Comune a verificare, dopodiché non abbiamo più visto nessuno, siamo in attesa che venga qualcuno”. I liquidi iniziano a fuoriuscire a partire da metà mattinata e il flusso aumenta nel corso della giornata, probabilmente di pari passo con l’utilizzo degli scarichi nelle abitazioni e nelle attività circostanti e, vista l’inclinazione del pavimento, si riversano in un affossamento a pochi metri dalla macelleria di Alessio Bizzarri. “Si tratta di acque sporche e maleodoranti – continua – che creano disagio alle nostre attività per la forte puzza e per lo sporco che lasciano a terra quando si asciugano”. Un problema questo che Alessio Bizzarri ha denunciato, lamentando le condizioni igieniche del lato di piazza del Grano.

Furti e truffe, intensificati i controlli

Gli fa eco Silvia Milani della pizzeria da Grazia: “E’ evidente che si tratti di acque di scarico perché si vede da quello che lasciano a terra – afferma – il disagio è anche visivo perché le persone che passano lo notano. E poi la puzza rischia di attirare i ratti. All’inizio il problema era di un solo pozzetto e l’acqua era poca, poi ha iniziato anche l’altro ed è aumentato il flusso”. Gli esercenti restano ora in attesa di un intervento risolutivo, che si augurano possa avvenire il prima possibile.

Mezza città invasa dai rifiuti per il cambio della raccolta. L'assessore Barili: "Serve tempo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.