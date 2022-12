Città di Castello, la Fondazione Burri piange Carlo Fuscagni

30 dicembre 2022 a

Non si fermano gli attestati di cordiglio per la morte di Carlo Fuscagni, giornalista tifernate. La Fondazione palazzo Albizzini Collezione Burri lo ha ricordato come attivissimo e appassionato consigliere, un ruolo che ha ricoperto per 17 anni, dal 1992 al 2009. A Fuscagni si deve la realizzazione di numerosi servizi giornalistici e documentari dedicati all’arte di Alberto Burri di cui fa un autentico stimatore. “È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Carlo Fuscagni, stimatissimo giornalista, storico dirigente Rai ed ex direttore di Rai 1, uomo dalla sensibile cultura, amante della sua terra natia, Città di Castello, e dell’arte di Alberto Burri che ha saputo fare conoscere in tante occasioni grazie alla sua professionalità”. Con queste parole il presidente Bruno Corà, a nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione palazzo Albizzini Collezione Burri, ricorda un “tifernate appassionato e poliedrico” quale è stato Fuscagni, esattamente come il suo concittadino il grande Burri: nonostante i quasi vent’anni di differenza anagrafica i due si conobbero bene, si stimavano reciprocamente. Anche i giornalisti tifernati hanno voluto ricordare Fuscagni per tutti noi riferimento e maestro di giornalismo, amico, sempre vicino a Città di Castello e alla sua gente.

Addio al giornalista tifernate Carlo Fuscagni, in Rai dal 1960 fu direttore della prima rete negli anni Ottanta

