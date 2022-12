Umbria, due pensionati vincono 50 mila euro alla Lotteria degli scontrini

30 dicembre 2022 a

Fine anno con il botto per due pensionati umbri che hanno vinto alla Lotteria degli scontrini 25 mila euro ciascuno grazie a piccole spese fatte in supermercati della zona. Nel primo caso ad aggiudicarsi la vincita è stato un pensionato di Valfabbrica che aveva comprato generi alimentari per 23 euro in un discount del territorio. L'altro fortunato vincitore, peraltro da poco in pensione e residente nel comune di Bastia Umbra aveva acquistato alimentari per poco più di 16 euro.

In questo caso, grazie alle nuove disposizioni relative alla partecipazione alla Lotteria, si tratta del primo reclamo registrato in Umbria dove il codice lotteria è risultato associato a un soggetto diverso dal titolare della carta di pagamento e del conto corrente di addebito ma facente parte dello stesso nucleo familiare, condizione necessaria per riscuotere la somma. Con queste ultime due vincite l'Umbria raggiunge quota 102 scontrini fortunati che hanno portato a esercenti e clienti premi in denaro per 1.605.000 euro dall'avvio della Lotteria avvenuto nel marzo 2021. Il 2022, invece, ha fatto registrare all'Ufficio Monopoli di Perugia 66 vincite per un ammontare pari a 1.212.000 euro.

