Covid in Umbria, lieve calo dei ricoveri. Aumentano gli attualmente positivi

In Umbria diminuiscono, seppur lievemente, i ricoveri causa Covid: -1.5%. Attualmente (venerdì 30 dicembre) sono 260 di cui 132 nei reparti dedicati. Calo ancora più vistoso nelle terapie intensive, i letti occupati sono sette, -14%, Aumentano, invece, gli attualmente positivi. Ora sono 3.750 il 14.3% in più rispetto alla settimana precedente. I decessi dall'inizio della pandemia salgono a 2.339. Resta stabile il numero dei tamponi certificati. Lieve crescita dello 0.2% per gli antigenici e dello 0.1% per i molecolari. Nell'ultimo giorno preso in considerazione, però, l'aumento è stato netto: +21.5%

