Perugia, zona a traffico limitato: 5mila permessi in scadenza. Ecco come rinnovare l'autorizzazione

A Perugia sono poco meno di cinquemila i permessi per l’ingresso nella zona a traffico limitato in scadenza alla fine dell’anno. Alcuni sono di persone residenti in centro storico, molti (circa un terzo) di professionisti che invece lavorano in centro o che hanno particolari necessità per cui è previsto l’accesso nella ztl. Alcuni hanno già espletato tutte le pratiche per il rinnovo, ma, considerando il numero consistente di autorizzazioni, molti cittadini si troveranno a poter rinnovare il tagliando solo a 2023 già iniziato. In questo senso quindi è stata istituita una sorta di white list con tutte quelle targhe già in possesso di permesso Ztl che, in questo modo, anche senza rinnovo entro la scadenza, potranno continuare a circolare nelle aree soggette a limitazioni e non incorrere in multe. Per il rinnovo del permesso, tutte le indicazioni sono reperibili nel sito del Comune di Perugia.

La richiesta di rinnovo del permesso - che ha validità di 5 anni - deve essere inserita accedendo al servizio on-line del sito. Gli utenti possono autenticarsi tramite Spid/Cie/Cns del titolare del permesso (di persona fisica o giuridica) e verificare o aggiornare i propri dati anagrafici e quelli del permesso in scadenza (il sistema mostrerà in automatico, tutti i permessi collegati all’identificativo). A quel punto si procede a compilare e inviare la richiesta di rinnovo e poi si deve prendere un appuntamento per il pagamento e il ritiro del permesso all’ufficio di via della Corgna 1A, scegliendo direttamente dal sistema il giorno e l'ora dell’appuntamento. Gli appuntramentìi in questi giorni sono già arrivati a fine gennaio.

A quel punto sarà possibile stampare il permesso provvisorio. Resta comunque possibile, previo appuntamento (da prendere online o telefonando allo 075.5775378 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30), rinnovare i permessi Ztl in ufficio per tutti coloro che non possono utilizzare la procedura digitale. Per quanto riguarda invece l’accesso giornaliero o temporaneo può essere richiesto con procedura interamente online dai possessori di contrassegno invalidi non scaduto, taxi, autocarri intestati a ditte con portata fino ai 35 quintali compresi.

