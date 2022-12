Terni, è morto il sindacalista Celestino Tasso. Mondo del lavoro in lutto

30 dicembre 2022 a

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Celestino Tasso, noto sindacalista in prima linea per anni nelle principali vertenze del territorio. Lo ha ricordato con commozione sui social il fratello Giampiero.

"Non ha retto il suo cuore - ha scritto - dopo tanti giorni in rianimazione in ospedale". La morte è avvenuta nella mattinata di venerdì 30 dicembre. Celestino Tasso è stato uno dei protagonisti delle lotte sindacali all'interno delle Acciaierie per conto della Cisl e, in particolare, dell'organizzazione dei metalmeccanici di quel sindacato.

Di recente Celestino Tasso (nella foto) aveva assunto l'incarico di capo della segreteria dei pensionati della Cisl, al posto di Flavio Confaloni, attività che portava avanti con grande entusiasmo e passione. E' stato un punto di riferimento per il mondo del lavoro della città dell'acciaio e lascia un grande vuoto.

