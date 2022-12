Capodanno in Umbria, feste nelle piazze: ecco dove si aspetterà il 2023. Tutti gli eventi

Simona Maggi 30 dicembre 2022 a

Come trascorrere l'ultimo dell'anno in Umbria? C'è l'imbarazzo della scelta. Tornano le feste in piazza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Covid. C’è voglia di divertirsi e brindare. Ecco i principali appuntamenti nelle piazze dell'Umbria. Quest'anno, dopo Terni (lo scorso anno), sarà Perugia dalle 21 a ospitare il Capodanno in diretta su Rai1. Una grande serata fatta di musica, ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2022 e festeggiare l'arrivo del 2023. A condurre l'evento Amadeus con la direzione musicale del maestro Stefano Palatresi per la regia di Stefano Mignucci. Sarà piazza Fortebraccio di Montone che dalle 22.30 fino all’alba ospiterà l’arrivo del 2023. Una grande festa con musica dal vivo con Medusa - Party band. Allo scoccare della mezzanotte il cielo verrà illuminato dagli scintillanti e colorati fuochi d’artificio. Capodanno al centro del mondo in piazza della Repubblica a Foligno. Si inizierà stasera, venerdì 30 dicembre, alle 21.30 con Aspettando Capodanno con luci, suoni e colori con grandi artisti a cura di Associazione Paiper. Domani sera, sempre dalle 21.30 l'appuntamento che saluterà il 2022 e accoglierà il nuovo anno sarà con Paiper New Year. A salire sul palco di piazza della Repubblica saranno artisti internazionali, spettacoli e festeggiamenti per la notte più lunga dell’anno in perfetto stile Paiper. Anche piazza del Popolo a Todi farà da cornice alla festa di Capodanno che inizierà domani alle 22.30.

A Spoleto dalle 22.30 in piazza Garibaldi Marco Ligabue in concerto e a seguire dj set. Sarà un’occasione per tornare a ballare e ascoltare dal vivo vecchie e nuove canzoni del cantautore emiliano, uno spettacolo che mette al centro l’attitudine rock dell’artista accompagnato sul palco dall’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, il batterista Leonardo Cavalca e il giovanissimo bassista Luca Spaggiari. La notte in musica proseguirà con il dj set di Herman La Rose, che vanta 10 anni di esperienza in feste private e discoteche del centro Italia, con un format a livello nazionale con cui si è esibito in prestigiosi club italiani e Kill the voice, vocalist che spazia dalle discoteche del centro Italia fino agli eventi in piazza più prestigiosi. La serata sarà condotta da Silvia Santarelli, ingegnere, autrice e conduttrice televisiva di diversi format d’intrattenimento e speaker radiofonica. Un appuntamento da non perdere per salutare l’arrivo del nuovo anno, condividendo la passione per la musica e la ritrovata voglia di viverla dal vivo. Anche piazza San Benedetto a Norcia si prepara a salutare il 2022, aspettando il nuovo anno. Dalle 23 salirà sul palco la band dei Disconnessi, che ripercorrerà gli anni Settanta, Ottanta e Novanta al ritmo delle migliori hit che hanno segnato questo periodo particolarmente florido per la musica. A Terni dalle 22 l'appuntamento per la notte più lunga dell'anno è in piazza Europa. Sarà la musica de Le Vibrazioni che condurrà il pubblico ternano dal vecchio al nuovo anno. L'appuntamento è dunque per domani dalle 22 con la Zio Command band: la popolare protagonista del web si esibirà come musicista con la sua band, formata da talentuosi artisti della provincia di Terni e non mancherà di portare in scena la simpatia e la comicità che contraddistinguono i suoi seguitissimi video. Seguiranno alle 22.45 i saluti dell'amministrazione comunale con il sindaco Leonardo Latini e gli assessori Stefano Fatale ed Elena Proietti che faranno anche gli auguri ai presenti. Alle 23 a salire sul palco saranno Le Vibrazioni uno dei gruppi italiani più amati. La formazione, capitanata da Francesco Sarcina, ha già promesso sui social un concerto capace di dare il via ad “un anno pieno di musica”. Nel corso del concerto la band proporrà tutti i suoi maggiori successi, i pezzi che hanno segnato una straordinaria carriera ultraventennale: da Vieni da me a Raggio di sole, Ovunque andrò, Portami via, Cambi, Dov’è fino al recente Tantissimo, con cui hanno paertecipato all’ultima edizione del festival di Sanremo. A mezzanotte le note de Le Vibrazioni accompagneranno i fuochi artificiali virtuali sulle pareti del palazzo comunale e il brindisi. Poi sarà di nuovo la musica de Le Vibrazioni che farà continuare a ballare i presenti.

Riflettori puntati su Orvieto con il consueto appuntamento con Umbria Jazz Winter #29 che porta nella città della Rupe, fino alla serata di domenica, la migliore musica jazz. Tanti gli appuntamenti che animeranno le vie e le piazze da mattina a sera. Domani sera alle 23.59 sul sagrato del duomo saluteranno il 2022 le note di Funk Off. Dopo 24 anni di attività e più di mille concerti i Funk Off hanno letteralmente dato un nuovo senso al concetto di marchin’ band della tradizione di New Orleans, proponendo una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente, unendo il groove della black music a composizioni e arrangiamenti di tipo jazzistico con movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo. Sulla loro scia decine e decine di gruppi simili sono nati in Italia e all'estero, ma la loro energia, la loro grinta, il loro affiatamento e l’originalità della loro musica, scritta e arrangiata da Dario Cecchini, fondatore e leader della band, sono uniche ed inimitabili. Da quindici anni marchin’ band di Umbria Jazz si sono esibiti nei più importanti festival europei oltre che in Australia, Cina, Usa, Sudafrica, Brasile, Giappone. Hanno inoltre partecipato a numerosi programmi televisivi e collaborato con tantissimi artisti, sia in ambito jazz che pop, dei quali gli ultimi in ordine temporale sono stati Mika e Gino Paoli. Con quest'ultimo la band ha registrato nel 2021 il nono cd dal titolo Groovin with Paoli. La nottata continuerà con Vincent Bohanan & The Sound of Victory al teatro Mancinelli e il tributi a Charles Mingus a palazzo del Popolo.

