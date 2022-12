Umbria, povertà estrema per oltre 21mila famiglie. E nel 2023 sono previste nuove stangate

Catia Turrioni 30 dicembre 2022 a

Nel 2023 i rincari costeranno alle famiglie 2.384 euro in più rispetto all’anno precedente. La stima è dell’osservatorio nazionale Federconsumatori, l’associazione che in Umbria è coordinata da Alessandro Petruzzi, che parla di una vera e propria stangata. Un andamento al rialzo, quello previsto, trainato dall’aumento dei costi dei beni energetici che incidono fortemente sulle spese di trasporto e produzione e quindi sui prezzi al consumo di beni e servizi. Il rialzo del costo di energia elettrica e gas si stima perduri, a fasi alterne, anche nel corso del prossimo anno e sarà aggravato, da aprile, con la cessazione prevista dal governo delle misure di sospensione degli oneri di sistema, determinando ricadute insostenibili sui bilanci delle famiglie.

Stando a quanto emerge dalla relazione allegata al piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 approvato nei giorni scorsi dalla giunta, in Umbria risultano in povertà estrema circa 21.300 famiglie, 64 mila persone. Nella fascia di povertà relativa ricadono invece circa 86 mila umbri. Numeri che fanno ben comprendere l’impatto che i rincari potrebbero avere su una popolazione già di per sé in sofferenza.

Per questo Federconsumatori evidenzia l’opportunità di un “maggiore impegno da parte del governo centrale in direzione del sostegno ai meno abbienti e alla lotta alle crescenti disuguaglianze”. A livello regionale, la presidente Donatella Tesei ha già annunciato che sarà operativo dal 2023 un bonus a sostegno delle neo mamme. Una delle misure, che dovrà essere approvata in una delle prime riunioni del nuovo anno della giunta, voluta per venire incontro alle famiglie con bimbi piccoli in maniera tale da incentivare le nascite anche in un momento particolarmente difficile come quello attuale.

