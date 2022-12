Perugia, il Frecciarossa per Milano prorogato per altri due anni

30 dicembre 2022 a

In Umbria sarà attivo per altri due anni il Frecciarossa che collega Perugia con Milano. A confermare la prosecuzione del servizio sono stati la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore Enrico Melasecche e l’amministratore unico di Umbria Mobilità, Marco Rettighieri. I costi: per ciascuno dei prossimi due anni l’investimento è di 1.150 milioni di euro. L’incognita però è legata alla parte variabile relativa ai costi energetici a oggi impossibili da prevedere. “La cifra finale - è stato detto - la conosceremo con i consuntivi”.

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa per fare il punto su Umbria mobilità, la partecipata che è stata oggetto di un piano di risanamento che ha portato in meno di tre anni a dimezzare la pesante situazione debitoria derivante dalle precedenti gestioni, scesa da 132 a 67 milioni. Quanto al rinnovo dei mezzi circolanti, per il quale sono disponibili finanziamenti complessivi per 160 milioni destinati all’acquisto di infrastrutture di ricarica e di circa 260 autobus a basso impatto ambientale, la scelta sarà indirizzata ad autobus di dimensioni adeguate alle strade umbre, dotati delle nuove tecnologie, anche per il trasporto a chiamata.

Risolto, infine, il contenzioso con Roma Tpl: nei giorni scorsi Roma Capitale ha deliberato il pagamento di 14 milioni di debiti nei confronti dell’azienda umbra; Atac ha già provveduto a saldare il 50%, il resto arriverà entro il 18 gennaio.

