Gubbio, niente botti di Capodanno in centro

30 dicembre 2022 a

a

a

Arriva, con l’imminente inizio dei festeggiamenti legati al Capodanno, un’ordinanza del sindaco di Gubbio volta a garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti in visita in città, salvaguardando da un lato la legittima voglia di festeggiare, anche all’aperto, il nuovo anno, e dall’altro la convivenza civile, specie nelle situazioni legate all’esplosione di petardi, botti e fuochi d’artificio.

Video su questo argomento Botti di capodanno, ecco come non rischiare la vita

Premesso, si legge nel testo firmato dal sindaco Stirati, “che fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni sia a chi li maneggia sia a chi ne possa essere fortuitamente colpito, e in considerazione del rumore e del fumo generato dall’uso incontrollato di tali fuochi, che può generare nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico, oltre che possibili danni, si rendono necessari alcuni provvedimenti per garantire la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità del territorio”.

Capodanno Rai: a Perugia scattano divieti e limitazioni

Non solo di fuochi tratta l’ordinanza: considerando anche la pericolosità legata a vetri e bottiglie abbandonate nelle ore notturne, il sindaco ordina ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici, ai venditori ambulanti e ai soggetti autorizzati operanti nel centro storico, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, “il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro e in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18 del 31.12.2022 alle ore 8 del 01.01.2023; e dalle ore 14 del 31.12.2022 fino alle ore 8 del 01.01.2023”.

A questo divieto si affianca quello di “far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali. I fuochi artificiali e simili possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dall’ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi”.

Per l'Anno che verrà prevista la presenza di 450 persone tra poliziotti, militari e addetti privati alla vigilanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.