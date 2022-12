Panicale, trova il figlio morto in camera da letto

30 dicembre 2022 a

Un uomo di 36 anni è stato trovato morto nella sua casa di Tavernelle, frazione nel comune di Panicale. A fare la drammatica scoperta è stato il padre della vittima che lo ha trovato nella sua stanza riverso sul letto ormai senza vita. Secondo quanto si apprende, in cima alla lista delle cause di morte più accreditate, c’è quella di un’overdose fatale.

Sul posto infatti i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve che sono intervenuti insieme ai militari della stazione di Tavernelle, hanno rinvenuto materiale riconducibile all’assunzione di stupefacenti. Inoltre, il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine come assuntore di sostanze e sarebbe stato in cura per problemi psicologici. Una vera e propria tragedia quella che ha colpito Tavernelle e la famiglia dell’uomo, molto conosciuta in paese.

Dopo l’intervento dei carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere, il sostituto procuratore di turno in Procura a Perugia, ha disposto l’autopsia che verrà effettuata sabato mattina 31 dicembre dal medico legale Laura Panata. Intanto i carabinieri sono a caccia di chi potrebbe aver ceduto la dose letale al giovane. Ennesima vittima della droga nell'area del Trasimeno.

