Foligno, individuato e denunciato il vandalo delle auto

29 dicembre 2022 a

a

a

Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato di Foligno sono riusciti a identificare il responsabile degli episodi di danneggiamento che, la notte del 28 dicembre, ha interessato 25 autovetture parcheggiate nel centro storico di Foligno.

Vandali in azione: danneggiate 25 auto. Al setaccio i filmati delle telecamere

Si tratta di un cittadino italiano 50enne che, dopo aver preso di mira i veicoli, ha divelto o danneggiato i tergicristalli dei mezzi in sosta, per poi far perdere le sue tracce.

Fondamentale, ai fini dell’identificazione dell’indagato, è stata l’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dagli atti vandalici, insieme alle risultanze dell’attività info-investigativa esperita dagli agenti del Commissariato.

Vandali delle auto, La rabbia dei proprietari delle vetture: "Uno sfregio"

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.

Furti e truffe, intensificati i controlli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.