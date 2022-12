Terni, giro di vite contro i furbetti dei rifiuti. Multe salate in arrivo

Maria Luce Schillaci 30 dicembre 2022 a

Tolleranza zero contro i furbetti dei rifiuti a Terni. Per chi abbandona sacchetti di immondizia e oggetti solidi o liquidi ci saranno multe più salate. In particolare è prevista una sanzione pari a 166,67 euro per chi abbandona rifiuti in grado di compromettere la salute e l’igiene pubblica, cifra che può crescere a seconda dell’ampiezza dell’area sede dell’abbandono mentre per l’errato conferimento in area pubblica la multa resta di 900 euro, 600 come previsto dal codice normativo sul tema più 300 per ripulire e ripristinare lo stato naturale del suolo. Prima tutto era modulato a 50 euro a seconda del carico di abbandono e del tipo di rifiuto. Sono queste le decisioni prese dal consiglio comunale che, nella recente seduta a palazzo Spada, ha votato, per l’esattezza, l’approvazione di due atti per l'aggiornamento del regolamento Taric, di quello per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Il primo atto prevede l’introduzione di alcune modifiche e integrazioni al regolamento Taric.

Con tale delibera vengono imposti, a partire da domenica primo gennaio, alcuni obblighi per il gestore e per l’utenza, relativi in particolare alla standardizzazione dei parametri di qualità del servizio, alle procedure amministrative e ai criteri per le comunicazioni da parte dell'utenza, alle modalità per le rateizzazioni della Taric, alla trasparenza e al monitoraggio della qualità dell’informazione e dell’assistenza resa all’utenza, ai criteri per la comunicazione e l’attestazione da parte delle utenze non domestiche che prescelgono autonome modalità per l’avvio dei rifiuti speciali a recupero o riciclo. Il regolamento comunale vigente, pur risultando sostanzialmente allineato a quanto richiesto, necessitava, in attesa dell’approvazione da parte dell’Autorità umbra rifiuti e idrico, di un unico schema di carta di servizio regionale. Inoltre la delibera comunale, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza Covid, abroga l’articolo contenente una disposizione transitoria relativa a delle riduzioni tariffarie per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti alle misure di contenimento della pandemia.

Con il secondo atto invece, come detto, vengono ridefinite le sanzioni per chi abbandona i rifiuti o li conferisce in maniera errata. Le delibere sono state illustrate dall'assessore alla Nettezza Urbana Orlando Masselli e dall'assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia.

