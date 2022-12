Perugia, violenza contro le donne: una denuncia ogni due giorni

Francesca Marruco 30 dicembre 2022 a

a

a

Una denuncia ogni due giorni per violenza di genere. E’ quanto emerge dai numeri dell’attività annuale dell’Arma dei carabinieri forniti ieri mattina dal comandante provinciale, colonnello Stefano Romano. Sono state infatti 140 le denunce per maltrattamenti, stalking e violenza di genere presentate nelle stazioni dei carabinieri della provincia. “Alcune tematiche sono quelle che anche nel 2022 hanno richiesto un’attenzione particolare. Mi riferisco in via principale ai reati contro le cosiddette fasce deboli con la violenza di genere in testa perché riguarda l’incolumità delle persone” ha detto il colonnello Romano. Ma non solo reati contro la persona: un impegno particolare lo ha richiesto anche quello che è “un tema storico di questa provincia”, ovvero lo spaccio di droga.

Violenza donne, nel 2021 in Umbria due richieste di aiuto al giorno

A questo proposito, delle 464 persone arrestate nel corso dell’anno, 80 avevano commesso reati attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In termini quantitativi, il colonnello Romano ha spiegato che “non si è ancora tornati ai livelli pre pandemia, ma con qualche distinzione per i reati, ci si avvia per quella strada”. In totale – ha spiegato Romano, affiancato in conferenza dal colonnello Marco Sivori alla guida del Nucleo Informativo del Reparto operativo del Comando provinciale e dal capitano della Compagnia di Spoleto, Teresa Messore – i reati per cui l’Arma perugina procede sono stati 16.086 sui 19.899 commessi in totale nel 2022 in provincia. “Ovvero l’81 % del totale – scandisce il colonnello Romano -. La capillarità dell’Arma, che viene garantita dalle 65 stazioni distribuite nel territorio di nostra competenza ci permette di avere un indicatore piuttosto preciso di come va la criminalità nel territorio. Inoltre – ha aggiunto - questo ci garantisce di mantenere una prossimità che è un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza e di intervenire in caso di necessità di soccorso prima ancora che per reprimere qualche fenomeno”.

L'ha fatta ubriacare e poi l'ha violentata: le accuse al gestore della discoteca arrestato

E nella provincia nel corso dell’anno sono state oltre 50 mila le richieste di intervento arrivate ai carabinieri che hanno controllato 117.900 persone e 81.400 mezzi. A questo proposito, il colonnello Romano ha spiegato che “i fatti accaduti (l’incidente che è costato la vita a 4 giovani) hanno poi imposto qualche attenzione in più sul controllo della circolazione stradale”. Sono state 357 le denunce per guida in stato di ebbrezza e 70 per guida dopo aver assunto droga. Capitolo criminalità organizzata: “L’Umbria – ha spiegato il colonnello – può essere appetibile”.

Confessa a scuola che il fidanzato la picchia. Aperta una indagine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.