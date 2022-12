Perugia, concerto Rai: in centro 450 uomini per la sicurezza

Francesca Marruco 30 dicembre 2022 a

a

a

Sarà imponente il dispositivo di sicurezza per garantire lo svolgimento del Concertone Rai di Capodanno in centro. Per la sola giornata dell’evento scenderanno in campo circa 300 uomini delle forze dell’ordine - polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono impegnati con un importante apporto di risorse umane - e circa 150 addetti alla vigilanza privata. Distribuiti su diversi turni per coprire tutta la giornata e pure le prime ore del nuovo anno in cui le persone lasceranno l’acropoli dopo l’evento. Il dispositivo è stato adottato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura ed è già stato in parte attivato ieri - e lo stesso avverrà oggi - per le prove dello spettacolo. Ieri sono iniziate alle 16 e sono andate avanti fino a tarda sera, oggi verranno anticipate alle 15.

Il Capodanno Rai fa traslocare il maxi albero di Natale



Sempre oggi alle 14 è in programma la conferenza stampa ufficiale con Amadeus, che ieri durante la trasmissione Radio 1 box ha fatto i nomi di Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri, Nek, Piero Pelù, Francesco Renga, Iva Zanicchi e D’Argen D’Amico come ospiti de L’anno che verrà. Domani le prove finiranno invece alle 19. Intanto, nella riunione tecnica che si è tenuta ieri mattina in sede di commissione provinciale di vigilanza e locali di pubblico spettacolo, è stato anche deciso l’ampliamento del numero delle persone che potranno accedere all’area dell’evento: ovvero da corso Vannucci (lato piazza Italia) a piazza IV Novembre. La capienza è stata quindi aumentata di 2.500 unità passando da 5.004 a 7.524 e verrà modificata sia per il primo anello, ovvero dal palco alla pasticceria Sandri, che in quello che si estende per tutto il corso fino a piazza Italia.

Capodanno Rai, nel capoluogo sono attesi oltre 20mila turisti



Tra le indicazioni per chi arriva e vuole partecipare all’evento si ricorda che i varchi (ce ne saranno tre in piazza Italia e non sarà possibile accedere da altre vie) apriranno alle ore 12. Chi dovesse trovarsi già da prima all’interno dell’area evento verrà sottoposto a controllo - il Comune di Perugia ha pubblicato sui suoi canali social la lista di oggetti vietati nell’area stessa tra cui bottiglie di vetro o lattine, ma anche passeggini o cani al guinzaglio - e verrà conteggiato tra i presenti. Raggiunta la capienza stabilita non sarà più possibile accedere se non in caso di uscita da parte di altre persone. Le strade che affacciano sul corso saranno tutte in uscita, esclusa via Calderini che rimarrà riservata invece ai mezzi di soccorso. In piazza Italia - che è fuori dall’area a ingresso contingentato verrà installato un maxi schermo, così come ce ne sarà uno anche in piazza della Repubblica. Ai disabili verrà riservata un’area a ridosso della scalinata sotto la sala dei Notari a cui potranno accedere dalle 19.15 alle 20.15 da via Maestà delle Volte. Il Comune annuncia in proposito che il soggetto con disabilità che vorrà assistere deve obbligatoriamente prenotare un posto inviando una mail a [email protected] indicando le generalità proprie e dell’accompagnatore e la copia del permesso di transito e sosta rilasciato dal Comune.

Capodanno Rai: a Perugia scattano divieti e limitazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.