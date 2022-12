Perugia, pesce conservato male: i clienti chiamano i carabinieri

Alessandro Antonini 29 dicembre 2022 a

Pesce mal conservato, scattano le segnalazioni dei cittadini e arrivano i militari del Nas sui banconi dei negozi. E’ successo in alcuni punti vendita della provincia di Perugia. In particolare le denunce riguardano le alici al banco e non solo. Nei giorni scorsi il Nas è stato impegnato anche in una serie di controlli sui prodotti natalizi. Erano stati sequestrati 73 panettoni e 21 torroni fraudolentemente etichettati come di produzione propria da una pasticceria della provincia di Perugia, nella realtà acquistati da terzi. Denunciati i due gestori ritenuti responsabili di tentata frode in commercio. Durante il controllo sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati ulteriori 120 kg di prodotti dolciari di varia natura privi di etichettatura e documentazione attestante la provenienza. In un laboratorio sono stati sequestrati panche prodotti da forno che avrebbero dovuto essere freschi e invece venivano congelati e po' scongelati per essere messi in vendita. (Foto di archivio).

