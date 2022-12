Foligno, vandali delle auto. La rabbia dei proprietari delle vetture: "Uno sfregio"

Giulia Silvestri 29 dicembre 2022 a

Svegliarsi e trovare la propria auto senza i tergicristalli. E' successo a Foligno ad Annalaura Vinti e a Fabio Gubbini, entrambi vittime del raid vandalico che nella notte tra martedì e mercoledì, ha coinvolto venticinque automobili parcheggiate tra via Garibaldi, la piazzetta di via dell’Annunziata, un tratto di via Umberto I e piazza Ubaldi. Proprio qui Annalaura e Fabio avevano parcheggiato le loro auto martedì sera intorno alle 20. La mattina dopo le 8 Annalaura riceve la telefonata di un’amica che le dice che erano stati staccati i tergicristalli a diverse auto e, usciti di casa, anche Annalaura e Fabio trovano così le loro vetture. “Ho trovato un tergicristallo appoggiato sopra alla macchina – racconta Annalaura – come per sfregio. Poi mi sono girata e ne ho trovato un altro a terra che apparteneva a un’altra macchina”. Anche quello di Fabio è stato lasciato sopra la sua auto. “Appena ho pubblicato su Facebook la foto – continua – mi ha scritto una mia amica dicendomi che lo stesso era accaduto anche nei pressi dell’Oratorio della Nunziatella e subito dopo un’altra ragazza per dirmi che lo avevano fatto anche in via Umberto I”. Annalaura ha trovato poi diversi tergicristalli, strappati via dalle auto, ammassati vicino a una porta che si affaccia sulla piazzetta della Nunziatella. Il fatto è stato denunciato, ma resta l’amarezza per un gesto vandalico e del tutto gratuito.

