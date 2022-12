Perugia, è scomparso il neurochirurgo Pio Buoncristiani. Aveva 77 anni

29 dicembre 2022 a

E' scomparso il neurochirurgo Pio Buoncristiani. Aveva 77 anni e si era laureato a Perugia nel 1971. Buoncristiani è stato a lungo un punto di riferimento della neurochirurgia e neurotraumatologia umbra, dove è stato attivo per oltre trent’anni, operando più di 6 mila persone. In tantissimi, pazienti e colleghi lo ricordano per la sua umanità e disponibilità. La sua competenza è stata riconosciuta lungo una carriera che lo ha visto dagli esordi come assistente del professor Casotto, diventare prima primario di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e poi direttore del dipartimento di Neuroscienze. Negli ultimi anni era stato chiamato a Roma, a dirigere la Neurotraumatologia del San Camillo Forlanini. Lo ricordiamo con le parole di chi lo ha conosciuto e ha lavorato al suo fianco: “Quando arrivava lui e passava tra i letti, in corsia, i pazienti lo adoravano perché avevano una fiducia immensa. Sapeva dare speranza e non deludeva questa speranza, per tutto quello che poteva. Con la sua umiltà rimaneva con i piedi piantati a terra, trattando ogni paziente con una delicatezza e umanità estremi, nessuno era un numero per lui, aveva una parola buona, una parola di ottimismo e con una battuta di spirito risollevava anche gli animi più affranti. Il suo sorriso e la sua allegria erano contagiosi. Lo ricorderemo con estremo affetto e con gratitudine per tutto quello che ci ha insegnato, come medico e come uomo”.

