Corte dei conti, Antonello Colosimo è il nuovo presidente

Alessandro Antonini 29 dicembre 2022

a

a

E’ Antonello Colosimo il nuovo presidente della Corte dei conti dell’Umbria. L’incarico è stato conferito nei giorni scorsi al magistrato contabile con qualifica di consigliere. Colosimo, 62 anni, è nato a Napoli e cresciuto in Calabria, a Corigliano. E’ sposato, ha una figlia e vanta una lunga e prestigiosa carriera nelle più alte istituzioni italiane. Il suo curriculum è sterminato. Tra le cariche anche quella di alto commissario vicario per la lotta alla contraffazione. Colosimo è stato capo di gabinetto del Ministero delle politiche agricole e ha ricoperto ruoli di primo piano presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il cursus honorum è iniziato nel 1983, quando ha vinto il concorso per il reclutamento di impiegati civili delle carriere direttive e amministrative dello Stato, con concessione di borse di studio, indetto dalla presidenza del Consiglio dei ministri (Scuola superiore della pubblica amministrazione) classificandosi al primo posto: è stato assegnato al Ministero del Tesoro, presso la Ragioneria generale dello Stato.

Dal 1987 al 1988 è stato responsabile del settore emendamenti a provvedimenti legislativi del dipartimento per i rapporti con il Parlamento e responsabile della segreteria del ministro. Si è anche classificato al primo posto nel concorso per dirigente del Ministero del lavoro. Nel 1990 è stato vice capo della segreteria particolare del presidente del Consiglio dei ministri (1988 - 1992). E’ diventato anche responsabile del settore “predisposizione iniziative legislative” alla presidenza del Consiglio dei ministri, poi capo della segreteria particolare del ministro dei lavori pubblici fino al 1995. Nello stesso ministero ha assunto il ruolo di dirigente generale, revisore contabile direttore del servizio di ispettorato e membro del Consiglio superiore lavori pubblici.

Colosimo è stato anche dg per gli Affari generali e capo di gabinetto al ministero delle Comunicazioni. Nonché membro del Consiglio superiore Poste e delle telecomunicazioni (1997). Come consigliere della Corte dei conti è stato assegnato alla sezione controllo in Campania e a quella centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (nel 2001 nel 2008). E ancora: sostituto del delegato nel Comitato per l’intervento nella Sir (2001), consigliere giuridico del Ministro per la funzione pubblica (2004), presidente di una commissione d’indagine istituita presso la Siae (2005). Quindi il già citato incarico di vice alto commissario vicario per la lotta alla contraffazione (2005-2008). Nello stesso periodo è stato presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Università di Salerno (2006), sostituto delegato al controllo Agenzia spaziale italiana (2008) e presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Roma Tor Vergata (2009-2012). Poi il ruolo di capo di gabinetto al dicastero delle Politiche agricole.

