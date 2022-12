Orvieto, sequestrata merce taroccata per 70 mila euro. Denunciato 60enne

29 dicembre 2022 a

a

a

A Orvieto, nel corso della serata di mercoledì 28 dicembre, durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri dell’aliquota radiomobile del comando compagnia di Orvieto hanno fermato a bordo di un mezzo un uomo di 60 anni, di origine campana, che è stato trovato in possesso di numerosissimi capi di abbigliamento, portafogli, borse, tutti di note griffe dell’alta moda. Con la preziosa ed immediata collaborazione dei colleghi della locale tenenza della guardia di finanza, si è accertato che il materiale trovato risultava contraffatto e di dubbia provenienza, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro. Si è stimato che la merce sequestrata abbia un valore teorico di circa 70 mila euro.

Video su questo argomento Operazione Afrodite, rimossi 4.419 siti. Vendevano merce contraffatta

L’uomo, che non ha indicato la provenienza della merce che trasportava, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Terni per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi in violazione delle norme che regolano la proprietà intellettuale e di ricettazione. In compagnia della persona fermata vi erano anche altri due uomini, sempre di origine campana, di 41 e 26 anni, che al termine delle operazioni sono stati indicati alle autorità competenti per l’emissione di un foglio di via dalla provincia di Terni.

Arezzo, 500 articoli griffati sequestrati per contraffazione e ricettazione ma la donna: "E' il mio guardaroba, ho le prove"

Le indagini comunque proseguono per accertare con più esattezza dove fosse diretta la merce che è stata posta sotto sequestro. Proprio per questa ragione il 60enne denunciato è stato interrogato dagli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni. In questi ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo sui prodotti taroccati, compresi quelli sui fuochi d'artificio e i giocattoli. L'obiettivo è quello di tutelare i consumatori accertando che gli articoli in commercio non siano pericolosi per la pubblica incolumità e conformi alla normativa europea. Analoghi accertamenti verranno portati avanti dalle forze dell'ordine su scala provinciale anche nel corso dei prossimi giorni.

Griffe contraffatte importate dall'Albania: scatta il sequestro all'aeroporto, coppia nei guai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.