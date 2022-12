Spoleto, rifiuti: nuovi calendari per la raccolta differenziata

Chiara Fabrizi 29 dicembre 2022 a

In Umbria a Spoleto dal 2 gennaio nuovi calendari e nuove frequenze di ritiro dei rifiuti anche nell’altra metà di città, ovvero l’area compresa tra Baiano, viale Trento e Trieste e il quartiere Casette, dove ancora non era entrata in vigore la riorganizzazione varata dal gestore Valle umbra servizi (Vus). Per il centro storico, invece, non subiranno variazioni le frequenze di ritiro, perché sarebbe stato impossibile portare via la spazzatura ogni due settimane a famiglie che in linea di massima non solo non hanno il giardino, ma neanche il terrazzo. Per chi vive dentro le mura, però, con l’eccezione dell’organico, che continuerà a essere ritirato il lunedì, giovedì e sabato, cambiano le giornate in cui sono programmati i passaggi degli operatori Vus: la plastica va messa davanti ai portoni il martedì, l’indifferenziato il mercoledì, venerdì la carta e sabato il vetro. Le famiglie del centro storico che hanno richiesto il servizio pannolini saranno servite mercoledì e sabato. La raccomandazione di Vus resta quella di applicare le etichette coi codici a barre sui sacchi, che diversamente non verranno ritirati.

Per quanto riguarda la zona compresa tra Baiano e viale Trento e Trieste, invece, le novità del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti sono del tutto analoghe a quelle in corso di sperimentazione tra San Giacomo e viale Marconi, oltreché a Foligno, e che prevede il ritiro dell’organico per gli operatori Vus due volte a settimana (lunedì e giovedì), mentre gli altri rifiuti saranno ritirati ogni 14 giorni: l’indifferenziato il martedì, la carta e il cartone il mercoledì e la plastica il venerdì, tutti a settimane alterne. I calendari sono disponibili anche online al pari degli stradari utili a stabilire in quale zona delineata da Vus si risiede.

In ogni caso, la novità è che chi ha i mastelli da 40 litri farà i conti con una riduzione dei ritiri, che da uno settimanale diventano ogni 14 giorni, ma sul punto Vus ribadisce che il problema si pone per il 25 per cento delle utenze. Chi ha i secchi più grandi da 240 litri, secondo Vus il restante 75 per cento, beneficerà di un servizio migliorato dalla maggiore frequenza dei passaggi degli operatori, che effettueranno i ritiri ogni due settimane anziché ogni tre. Resta la disponibilità della multiservizi pubblica sia sostituire i contenitori da 40 litri con quelli più grandi da 240 litri che a dotare i condomini con più di nove appartamenti di cassonetti da mille litri da collocare nel perimetro del palazzo a uso esclusivo di chi risiede in quel civico. Infine, la raccolta del vetro e dei pannolini non cambia per nessuna utenza, restando domiciliare dove Vus l'ha introdotta e stradale dove sono presenti i cassonetti. Nella zona compresa tra Baiano e viale Trento e Trieste rientrano anche Collerisana, Pompagnano, Strettura, Poreta, Collemarozzo, Monteluco, via Montepincio, via Cacciatori delle Alpi, viale Martiri della Resistenza e molte altre località e vie che sono visionabili sul sito.

