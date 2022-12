Città di Castello, caccia alla banda delle rapine con il machete

Carlo Stocchi 29 dicembre 2022 a

A Città di Castello si allarga a cerchi concentrici l’indagine per cercare di capire chi sono gli autori delle due rapine che hanno caratterizzato questi giorni di festa. I carabinieri della città tifernate, che operano per competenza sull’episodio di San Secondo, insieme a quelli di Sansepolcro, intervenuti per la tentata rapina a Pieve Santo Stefano, sono alle prese con analisi e ricostruzioni. Ovviamente un ruolo chiave lo hanno le telecamere dei due distributori, visto che la banda al momento ha agito solamente in aree di servizio, e quelle di privati che stazionano lungo le strade che sono state usate dai malviventi per arrivare e lasciare le zone dei colpi. Sistemi di videosorveglianza pubblici e privati sono al vaglio dei militari che stanno analizzando anche i fotogrammi dei video delle due aree di servizio. Il modus operandi nei raid è molto simile e vede due persone che con il volto reso irriconoscibile da cappelli o sciarpe, entrano nelle strutture e brandendo un’arma bianca – per alcuni un machete, per altri un’ascia o una roncola – chiedono i soldi. A poca distanza c'è un terzo complice che fa il palo e resta vicino alla vettura usata per poi fuggire.

Rapinano benzinaio con un machete, in fuga con 1.500 euro

