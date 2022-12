Foligno, vandali in azione: danneggiate 25 auto. Al setaccio i filmati delle telecamere

Susanna Minelli 29 dicembre 2022 a

A Foligno auto in sosta danneggiate nella notte. L'incubo, dopo anni, torna in centro storico. Nella notte tra martedì e mercoledì gli agenti della polizia di stato del commissariato, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, sono intervenuti in via Garibaldi per un atto vandalico che ha coinvolto diverse autovetture in sosta. Gli operatori hanno rilevato che ignoti, hanno preso di mira 25 automobili – parcheggiate tra via Garibaldi e la piazzetta di via dell’Annunziata – danneggiato le vetture e in alcuni spaccando i tergicristalli anteriori o posteriori delle vetture. Dopo aver acquisito tutti gli elementi identificativi delle automobili, gli agenti hanno perlustrato attentamente l’area alla ricerca di persone sospette o informate sui fatti.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell’Ufficio Anticrimine che hanno acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Dalla notte scorsa dunque gli agenti sono al lavoro per risalire all’autore dei danneggiamenti. Non dunque una banda ma un solitario. Forse già individuato. Un fenomeno che ricorda molto da vicino i raid vandalici che si verificarono per un lungo periodo e a più riprese a Foligno anni fa.

Ad essere colpita sempre la zona del centro storico. L'orologio ci riporta indietro di quasi 9 anni. Tra il 2013 e il 2014 furono numerosi gli episodi che colpirono la città. Prevalentemente il centro storico: via Balestracci, via Marconi, via Filzi, via del Campanile, via Bolletta, via Isolabella sono state alcune delle vie teatro dei raid ma anche i grandi parcheggi più spostati verso la periferia come quelli del Plateatico e quello dell'ex zuccherificio. Tutti registrarono parecchi episodi di vandalismo. Un fenomeno che incluse anche episodi ai danni di strutture private e monumenti pubblici. Come il portone dell'abitazione nei pressi di piazza del Grano a cui qualcuno tentò di appiccare il fuoco e il rogo del presepe di porta San Felicianetto che danneggiò i resti delle mura urbiche della città.

