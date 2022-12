Terni, prolungata la fermata natalizia all'Ast. Sindacati in allarme

29 dicembre 2022 a

a

a

Un’altra settimana di cassa integrazione, in aggiunta alla precedente già programmata, per i 2.293 dipendenti di Acciai speciali Terni. Lo ha comunicato la direzione aziendale, rappresentata dall’ingegnere Dimitri Menecali, direttore di stabilimento, ai coordinatori della rappresentanza sindacale unitaria di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl. Lo slittamento della ripartenza degli impianti, dal 9 al 16 gennaio, è dovuto al protrarsi della mancanza di volumi produttivi degli ultimi mesi per la contrazione generale dei mercati e l’innalzamento dei costi di produzione e delle materie prime. Il sindacato sostiene che “l’azienda, durante l’incontro, ha fornito un’ampia e dettagliata informativa in merito alla difficile situazione”.

Ast e sindacati a confronto sulla cassa integrazione

I reparti dell’Area a caldo, Acciaieria e Laminazione a caldo, e Pix riavvieranno gli impianti a partire dal primo turno delle 6 di lunedì 16 gennaio, il Centro di finitura e parte delle Fucine da mercoledì 18 mentre il Tubificio da giovedì 5 gennaio. Il sindacato di stabilimento non nasconde la preoccupazione per la mancanza di volumi dell’ultimo periodo e auspica che “verranno effettuate tutte le iniziative necessarie affinché si torni nei tempi più stretti possibili alla saturazione impiantistica necessaria”.

Premi in busta paga per i lavoratori di Ilserv ed Ast contro il carovita

Le parti hanno confermato, in caso di capienza, l’integrazione del ricorso all’ammortizzatore sociale ordinario per il tramite di Par individuali, permessi annuali retribuiti, salvo diversa ed esplicita indicazione del singolo lavoratore in base alle modalità già convenute e comunicate in ambito aziendale. L’azienda si è anche impegnata a garantire, in via del tutto eccezionale e riferita all’attuale intervento di cassa integrazione ordinaria, nel periodo 9-14 gennaio, la maturazione delle ore di Par. Non sarà, invece, ulteriormente prorogata, alla scadenza di sabato, la possibilità per il personale impiegatizio di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità smartworking, per un giorno alla settimana. Intanto da domenica primo gennaio sarà operativo lo scorporo del Tubificio dall'Ast. La manager ternana Alessia Ballorani sarà il nuovo amministratore delegato.

Arvedi riconosce benefit per 500 euro ai lavoratori dell'Ast per le feste di Natale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.