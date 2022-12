Umbria, a Uj winter tornano i Funk off

29 dicembre 2022 a

Dopo due anni di stop, ad Umbria Jazz Winter tornano i travolgenti Funk Off ad animare le vie e le piazze del centro storico di Orvieto.

Umbria jazz winter, si alza il sipario sulla 29esima edizione della kermesse

Dieci le coinvolgenti street parade della marching band in programma, due le importanti novità della 29esima edizione del festival.

La mattina di giovedì 29 dicembre i Funk Off effettueranno un passaggio anche all’interno della Casa di Reclusione di Via Roma, mentre la notte di sabato 31 dicembre l’atteso brindisi in Piazza Duomo con la musica suonata dal sagrato della Cattedrale per salutare l’arrivo del nuovo anno.

