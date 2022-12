Umbria, piccoli alla scoperta dei musei con zaino, guida e codice segreto

29 dicembre 2022 a

Zaino, guida e un codice segreto per esplorare i musei dell'Umbria. Un viaggio nel tempo, attraverso una storia animata dai personaggi dei musei, una serie di attività ludiche, un cifrario in braille, enigmi da scoprire e uno zainetto: è il kit che verrà consegnato ai bambini e alle bambine che varcheranno le porte dei musei aderenti al progetto Umbria Time Travel Box - In viaggio nel tempo: una caccia al tesoro al museo, finanziato dalla Regione.

L’obiettivo è quello di portare le famiglie con bambini e ragazzi a visitare i siti museali degli 11 Comuni che hanno aderito: Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Umbertide, Trevi e Spello. Il progetto e il kit sono stati illustrati mercoledì 28 dicembre nella sala del consiglio comunale di Deruta, comune capofila del progetto.

All’ingresso dei musei i giovani visitatori e le giovani visitatrici riceveranno il Time Travel Kit - composto da una guida, un cifrario e uno zainetto - che darà il via a un viaggio che li porterà a scovare indizi, risolvere enigmi e conoscere meglio il patrimonio museale.

Umbria time travel box nasce dall’idea che i musei della rete rappresentino una risorsa insostituibile, in grado di uscire dalla loro sede fisica per contaminare il territorio in un’ottica di inclusione, accessibilità e valorizzazione.

