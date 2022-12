Umbria, Capodanno Rai a Perugia: scattano divieti e limitazioni

28 dicembre 2022 a

a

a

Scattano a Perugia, a partire da giovedì 29 dicembre, le regole per garantire ordine e sicurezza in vista della serata-evento Rai di San Silvestro, L’anno che verrà. E’ stata, infatti, firmata l'ordinanza per la limitazione e detenzione di oggetti e attrezzature nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallo, atto necessario a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché delle riunioni operative in questura.

Capodanno Rai, nel capoluogo sono attesi oltre 20mila turisti



Premesso, dall’ordinanza, che le aree oggetto dei provvedimenti sono da identificare con le zone delimitate da apposita transennatura e vie limitrofe, di seguito le specifichiamo: piazza Matteotti, via Baglioni, piazza Italia, piazza Danti, via Maestà delle Volte, via Fratti, Via Ritorta, via della Gabbia, Via dei Priori, via Fani, Via del Forno, via Boncambi, via Scura, via della Luna, Via delle Streghe, via Bonazzi, via del Sette, via Calderini, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, Via dello Struzzo, via del Forte. In tutte queste aree, valutato che possono essere causa di disordini e incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito, è vietato l’ingresso di tutti quegli oggetti previsti dalla normativa nazionale che disciplina eventi di questo tipo. Il divieto parte dalle ore 12 del 29 dicembre, fino al termine delle prove, stessa cosa per il 30. E ancora, dalle 12 di sabato 31 fino al termine della manifestazione.

Capodanno Rai hotel pieni a Perugia



Stop , dunque, a biciclette e monopattini. No a cavalletti per le macchine fotografiche e a droni. E ancora, no a biciclette, spray al peperoncino e artifizi pirotecnici tanto per citarne alcuni. Sarà anche vietato l’ingresso con bottiglie e/o contenitori di vetro o metallo. E, a disposizione delle forze di polizia, il divieto si estende anche all’ingresso di passeggini e carrozzine così come ad animali anche se condotti al guinzaglio. Nel frattempo nell’area evento sono stati rimossi anche i cestini per i rifiuti.

Nella zona evento (corso Vannucci e piazza IV Novembre) e in tutte le altre aree già citate del centro storico scatta, sempre dal 29 dicembre a mezzogiorno il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e metallici ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, circoli privati, nonché operatori del commercio su aree pubbliche. Il divieto sarà esteso anche alla giornata di domani a iniziare sempre da mezzogiorno fino alla fine delle prove e si procederà con la stessa disposizione il 31 da mezzogiorno fino al termine della manifestazione. Infine è previsto anche il divieto di vendita di oggetti e attrezzature ingombranti negli esercizi commerciali dell’area transennata. La sanzione prevista per la violazione delle regole disposte dall’ordinanza è di 450 euro.

Nella grande macchina dell’organizzazione entra anche nella riprogrammazione dell’attività in cattedrale. La tradizionale celebrazione eucaristica di ringraziamento al Signore dell’anno che sta per concludersi, con il canto del Te Deum, in programma sabato sarà posticipata di un’ora. Si terrà alle 19, anziché alle 18, per evitare sovrapposizioni con le prove della trasmissione di Rai Uno.

Il 2023 porti ai giovani un futuro in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.