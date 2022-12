Umbria: Spoleto, 15 mila pasti in un anno alla Locanda della misericordia

Rosella Solfaroli 29 dicembre 2022 a

a

a

E’ stata una cena del giorno di Natale all’insegna della solidarietà per l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo. Così come per alcuni studenti delle superiori e per qualche loro genitore. Il presule, infatti, ha deciso di condividere il pasto con le 50 persone che abitualmente frequentano la Locanda della misericordia Ponziano Benedetti di via Cecili. Senza dimenticare di porgere il proprio e sentito saluto alle 20 persone che solitamente ritirano i viveri per mangiarli nella propria casa, esattamente come è successo, appunto, la sera del 25 dicembre.

“E’ solo il momento visibile di una rete discreta - sono state le parole del presule - che durante l’arco di tutto l’anno dà un volto alla vicinanza che la comunità cristiana assicura a coloro che portano la fatica e il peso dell’esistenza”.

La città abbraccia il suo astronauta

Un peso che si fa sempre più consistente, basti pensare che nel 2022 la Locanda ha servito circa 15 mila pasti. Una serata solidale che insieme a monsignor Boccardo hanno condiviso alcuni ragazzi delle scuole superiori, che hanno servito ai tavoli, mentre a presidiare la cucina c’era qualche genitore dei giovani e dei volontari. Una cena che è stata realizzata, per di più, grazie alla generosità di diversi benefattori del territorio diocesano e allietata col canto da una coppia di sposi che ogni giorno frequenta la Locanda.

La banda aveva molto denaro: per evitare gli accertamenti hanno buttato 60 mila euro dal finestrino

“Grazie all’animazione della nostra Caritas vediamo un fiorire di iniziative di sostegno e di consolazione che punteggiano tutta la nostra Diocesi - sono state le parole di monsignor Boccardo - è la volontà di farsi carico di tante situazioni difficili, conosciute o nascoste nel segreto del cuore, che fanno emergere le fatiche di un tempo che nessuno può affrontare da solo. Il servizio della Caritas – ha concluso il presule - è un contributo alla grande catena di solidarietà che aiuta gli uni a portare i pesi degli altri”. “In questo ultimo periodo la Locanda della misericordia – ha aggiunto il direttore della Caritas diocesana don Edoardo Rossi - è stata oggetto di incontro e conoscenza, oltre che da parte di persone bisognose, anche di alcuni alunni della scuola dell’infanzia e primaria che hanno consegnato generi alimentari, di diversi giovani che si avvicinano per fare volontariato. Tutto questo è possibile grazie alle tante persone, alle parrocchie, agli imprenditori e alle scuole che, in vario modo, ci sostengono”. La Locanda della misericordia è aperta tutti i giorni dalle 18, per l’asporto o per la consumazione in loco della cena. In cucina si alternano volontari da varie parrocchie della Diocesi, mentre la domenica e i festivi il servizio è garantito da alcune famiglie.

Due sedi diverse per il punto nascita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.