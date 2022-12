Gli appuntamenti di fine anno proseguono con planetario, Circo bianco e Dado

Nicola Torrini 29 dicembre 2022 a

Far sognare, stimolare la creatività, far riflettere e divertire i bambini e i ragazzi. E’ questo il filo conduttore dei numerosi eventi che il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha organizzato per queste feste di Natale.

Un ricco cartellone tra “arte, scienza, divertimento e solidarietà” che prosegue fino all’8 gennaio 2023 e che in questi giorni sta vedendo la partecipazione del presentatore di Rai Yoyo, Oreste Castagna. Dopo il progetto Rosso Sorriso, organizzato insieme ad Avis e Comune per sensibilizzare gli studenti sul tema del dono e della pace, il noto attore e regista italiano è di nuovo a Tuoro protagonista del Capodanno dei bambini: ancora fino al 29 dicembre, sono previsti laboratori al Centro di aggregazione giovanile, all’ex asilo di via Ritorta, dalle 10 alle 12.30, e una grande festa di Capodanno a sorpresa in programma nel pomeriggio del 29 dicembre in centro storico, in compagnia dello stesso Castagna e dei personaggi di Facciamo Festa Perugia.

Venerdì 30 dicembre invece, dalle 16 alle 19.30 si aspetterà il nuovo anno con l’esibizione del Circo Bianco che in piazza del Municipio farà intrattenimento per i bambini con marionette, baby dance, trucca bimbi, farfalle luminose sui trampoli, spettacoli di fuoco e installazioni acrobatiche. Il Circo Bianco, diretto da Francesca Ghini, rappresenta la grande rivoluzione del circo contemporaneo e gira l’Italia da più di dieci anni con artisti professionisti e strutture acrobatiche luminose ad alto impatto visivo.

“Belli e intensi – commentano gli organizzatori – i momenti vissuti in questa prima settimana. Molti i bambini che hanno visitato la Casa di Babbo Natale, con i personaggi Animatronics, che rimarrà aperta fino all’8 gennaio. Bellissima la visione all’interno del planetario che ha coinvolto gli studenti delle nostre scuole. E grande è stata la partecipazione agli spettacoli di Lucilla: davanti a oltre trecento spettatori, la beniamina dei più piccoli ha fatto sognare, ballare e cantare bambini e adulti”.

L’anno nuovo si aprirà con lo spettacolo Dado a tutto tondo al teatro comunale il primo gennaio alle 21. Lunedì 2 gennaio, poi, verrà riproposto A riveder le stelle, viaggio tra stelle e pianeti all’interno del planetario Umbria Skywatching. La sera, quindi, concerto di Capodanno a teatro con l’orchestra dell’Associazione giovanile musicale di Perugia.

Intanto, nella piazza del borgo vengono proiettate sui palazzi le immagini del patrimonio artistico locale, come il dipinto di san Michele arcangelo custodito nella chiesa di San Michele arcangelo, detta di Santa Lucia, a Vernazzano, e il dipinto del Settecento del pittore torreggiano Anton Maria Garbi dedicato alla Madonna della rosa.

