Umbria, blitz del Nas nelle case di riposo: non autosufficienti ospitati senza autorizzazioni

Blitz del Nas nelle case di riposo. Nelle prime cinque strutture controllate è subito emersa un’irregolarità: una residenza che stava ospitando anche persone non autosufficienti è risultata autorizzata solo per gli autosufficienti.

Da qui la violazione delle disposizioni autorizzative e l’avvio del procedimento sanzionatorio, che prevede anche una diffida alla Regione.

E’ solo il primo atto nell’ambito delle verifiche effettuate nelle case di riposo per anziani che i militari della tutela della salute pubblica stanno mettendo in campo su input del ministero della Salute. Con cadenza annuale.

Nel 2021 i carabinieri del Nucleo anti sofisticazione dell’Umbria hanno riscontrato non conformità sia strutturali che organizzative e carenza di personale. Questo è costato a due strutture altrettante segnalazioni per le conseguenti diffide alla Regione Umbria, che accredita le strutture di questo tipo.

Il piano di controlli è stato individuato, d'intesa con il ministero della Salute, al fine di monitorare lo stato di questi servizi per la tutela delle fasce più deboli, anche in relazione ai cambiamenti sociali causati dall'emergenza Covid. Il problema della gestione di pazienti non autosufficienti nelle strutture che invece non ne hanno i crismi, si pone anche per la grande domanda che c’è in Umbria, regione con una percentuale di popolazione anziana tra tra le più alte d’Italia. Negli ultimi anni le case di riposo si sono moltiplicate nella regione e il numero è destinato a salire.

In Umbria per ogni bambino residente ci sono circa sette over 65. Per la precisione 6,6. E' quanto emerge dall'ultima indagine Istat (dati 2021) che colloca il cuore verde nella top cinque delle regioni con l'indice di invecchiamento più alto.

I controlli del Nas andranno avanti per tutto il periodo delle festività natalizie.

