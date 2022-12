Carlo Fuscagni morto a Città di Castello, il giornalista ex direttore di Rai1 avrebbe compiuto 90 anni

28 dicembre 2022 a

Addio a Carlo Fuscagni. Il giornalista umbro - classe 1933, avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 gennaio - è morto nella sua Città di Castello. Professionista dal 1962, fu direttore di Rai1 negli anni Ottanta dopo essere stato nella squadra che fondò Rai3.

Fratello maggiore di Nino Fuscagni, attore e conduttore televisivo venuto a mancare nel 2018, Carlo Fuscagni dopo la laurea in lettere presso l'università La Sapienza di Roma aveva intrapreso la carriera giornalistica entrando in Rai nel 1960 e lavorando al telegiornale, al settimanale Tv7, coordinando rubriche culturali e dirigendo alcuni varietà oltre a essere responsabile del settore cinema. Dopo una parentesi di un anno a Canale5 come direttore generale della tv di Berlusconi, il ritorno in Rai e dal 1988 al 1993 divenne direttore della prime rete (nel video il mazzo di fiori regalato a Raffaella Carrà per il successo del programma "Pronto Raffaella?"). In precedenza fece parte della squadra che allestì Rai3. Successivamente fu anche presidente di Rai Corporation, presidente Sipra, assistente del direttore generale Rai Franco Iseppi e coordinatore dei programmi Rai per il Giubileo. Dal 2004 era presidente di Cinecittà Holding. Legatissimo all'Umbria e al Tifernate, Fuscagni da alcuni anni era ospite nella struttura di residenza di San Francesco di Sales di Città di Castello dove nel pomeriggio di oggi è spirato. I funerali si terranno venerdì alle 14.

