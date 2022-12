Castel Viscardo, tragico infortunio sul lavoro. Muore operaio di 36 anni

Antonio Mosca 28 dicembre 2022 a

Tragico infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre, in località Viceno nel comune di Castel Viscardo. Un operaio di 36 anni, residente in provincia di Avellino, è morto mentre si stava occupando dei lavori di posizionamento di un metanodotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto insieme ai carabinieri e agli operatori dell'Usl per gli accertamenti del caso. L'area dell'incidente mortale è stata transennata per consentire agli inquirenti di svolgere il proprio lavoro. Inutili i soccorsi prestati all'operaio irpino. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno. La tragica notizia si è subito diffusa in paese dove i lavori erano in corso ormai da alcuni giorni.

Articolo in aggiornamento.

