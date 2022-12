Capodanno Rai, a Perugia sono attesi oltre 20mila turisti: il piano di sicurezza

28 dicembre 2022 a

Per il Capodanno Rai a Perugia sono attesi oltre 20 mila turisti in città. E’ la stima delle associazioni di categoria in base alle prenotazioni in alberghi, agriturismi e B&B. Non tutti saranno qui per Amadeus ma l’effetto trascinamento, assicurano gli addetti ai lavori, è forte. Nelle strutture del capoluogo (10.500 posti letto) c’è il sold out, è stato assicurato, ma altrettanti sarebbero i posti occupati nei comuni del comprensorio, da Assisi a Foligno proprio in vista dello show.

C’è chi ha prenotato anche in Toscana, a Sinalunga. Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria, prevede “circa 20 mila presenze, stando ai dati delle prenotazioni, che moltiplicate per una media di 3-4 giorni diventano 70-80 mila per questo evento”. Ma chi potrà assistere da vicino allo spettacolo? Meno di un terzo di questi. Il piano di sicurezza prevede la presenza di poco più di 7 mila posti. “Le aree a disposizione del pubblico sono quelle sotto il palco in Piazza IV Novembre (820 mq), in corso Vannucci (3.900 mq) e in Piazza Italia (820 mq). In queste ultime due sarà installato un maxischermo. L’affollamento massimo previsto è pari a 1,2 persone a mq per un totale complessivo di 7.320 spettatori”, è scritto nel piano di protezione civile. Gli ingressi a queste aree sono da via dei Priori e da piazza Italia. Agli ingressi è previsto il controllo del pubblico in entrata da parte del personale addetto alla sicurezza. I flussi pedonali in ingresso provenienti dal Minimetrò e via Oberdan "saranno indirizzati dai volontari di protezione civile in via Baglioni - piazza Italia”.

Intanto ieri sono state montate le prime transenne e da domani scattano i divieti. Dalle 12 del 29 gennaio alle 3 del 1 gennaio 2023, c’è lo stop permanente (con rimozione) alla sosta in viale Indipendenza, ambo i lati, con soppressione di tutti gli stalli.

Stesso divieto in piazza Italia, largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti. E ancora: divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e utenti all’interno della Ztl del centro storico di Perugia con accesso da largo Cacciatori delle Alpi e da piazza Fortebraccio. Nell’area del concerto arriva anche il divieto di portare di bevande in contenitori di vetro e metalli.

