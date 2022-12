Perugia, ladri di luminarie in centro storico

Sabrina Busiri Vici 28 dicembre 2022 a

A Perugia ladri in azione: spariscono le luminarie da casa Villanis. “Dopo le piante, adesso anche le luminarie natalizie mi hanno rubato. Un atto vandalico che non so qualificare e che mi offende profondamente”. Solidarietà arriva da tutto il quartiere di Porta Eburnea a Paola Deflorentiis, proprietaria di Casa Villanis, in via Podiani.

Nella notte fra Natale e Santo Stefano, dopo la mezzanotte, le hanno portato via un allestimento di luci lungo 15 metri che Deflorentiis aveva fatto installare sulla facciata della sua abitazione e sulle sue piante difronte al portone per il Natale. “Un allestimento che solo di luci mi era venuto a costare 400 euro fatto proprio per decorare, come faccio con i fiori e con i colori, il mio angolo di città - è quanto racconta - E’ una cura a cui tengo molto. Per le feste natalizie poi divento come una bambina e all’inizio del mese avevo proprio fatto sistemare queste luci fino a farle scendere nell’angolo verso palazzo Penna dove ho realizzato pure un piccolo presepe con delle statue”.

La casa di Defloremtiis è, in realtà, considerata quasi un monumento dalla città con la sua facciata riprodotta in stile neo gotico dall’architetto e storico dell’arte Ugo Tarchi. Una facciata abbellita in ogni stagione dall’estro e dalle capacità di Paola Deflorentiis tanto da meritarsi più volte i premi per il miglior balcone fiorito nel concorso cittadino, Perugia in fiore. In questi giorni di Natale, in una città in cui le luminarie quest’anno sono state dosate al massimo per i rincari dell’energia, l’allestimento rappresentava più che mai un angolo da rispettare.

“Non voglio denunciare l’accaduto alle autorità perché si tratta di ben poca cosa rispetto a quanto accade, ma ciò non toglie che voglio diffondere i fatti nella speranza che ci sia maggiore attenzione e reciproco soccorso fra noi cittadini - conclude - E poi è meglio far sapere che ci sono ladri che arrivano pure a rubare anche le luci natalizie”.

