Umbria, l'augurio di istituzioni e imprenditori: il 2023 sia un anno da dedicare ai giovani

Come vogliamo l'Umbria del 2023. E’ il momento degli auguri e dei buoni propositi per l’anno che verrà. Un'occasione di riflessione e di messa a fuoco delle priorità che il Corriere dell’Umbria ha voluto fare dando voce a chi amministra e opera per il territorio.

A iniziare dalla governatrice Donatella Tesei: “Mi auguro che l’Umbria possa continuare in quel percorso di inversione di tendenza rispetto al passato che ha caratterizzato molti settori, come l’economia e il turismo, e che ha fatto registrare degli straordinari dati - ci scrive -. Ma soprattutto l’auspicio è quello di riuscire a creare le condizioni abilitanti affinché i nostri giovani possano studiare e lavorare nella nostra regione, creando qui una famiglia e la loro futura vita. In questa direzione abbiamo lavorato, e continuiamo a farlo anche con nuove misure, al fine di facilitare quel necessario cammino per costruire l’Umbria di domani”.

Parla di buona tenuta ma futuro incerto il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli: “Per il 2023 abbiamo di fronte uno scenario economico complesso. Secondo il Centro studi di Confindustria il Pil italiano, che ha registrato una dinamica positiva nella prima metà del 2022, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 subirà un aggiustamento al ribasso per poi recuperare piano. Sarà fondamentale ridurre l’inflazione e ciò sarà possibile soltanto agendo sulla stabilizzazione del costo dell’energia. Le imprese umbre, già messe a dura prova dalla crisi cominciata nel 2008 e protrattasi per qualche anno, hanno dimostrato in questi due anni appena trascorsi una notevole solidità e una grande capacità di adattamento reagendo sempre in modo determinato e costruttivo. Il tessuto industriale della nostra regione quindi, seppure provato, sta dando una buona prova di sé anche grazie allo spirito degli imprenditori che non si scoraggiano di fronte alle difficoltà e che sentono pienamente la responsabilità sociale del proprio mestiere. Testimonianza ne è la sensibilità dimostrata da molte imprese che hanno deciso di sostenere i propri collaboratori con un bonus economico in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di offrire un contributo per alleviare le preoccupazioni per l’aumentato costo della vita”.

Dal capoluogo di regione arrivano le parole del sindaco Andrea Romizi: “Abbiamo più di un auspicio per il 2023. Non si tratta di speranze ma di precise azioni amministrative che perseguiremo. Innanzitutto vedremo la città trasformarsi grazie ai progetti finanziati con i fondi Pnrr e altre fonti di finanziamento. Un'opportunità epocale di sviluppo che segnerà la Perugia dei prossimi decenni. Il 2023 è poi l’anno che si caratterizzerà per due importanti ricorrenze: i 500 anni del Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz. Anniversari che contribuiranno a veicolare una volta di più in Italia e nel mondo l'immagine identitaria di Perugia, scrigno di storia e cultura. E a renderla ancor più attrattiva. Senza dimenticare l'onda mediatica che porterà il Capodanno Rai: già dal 1 gennaio e per tutto l'anno potremo beneficiarne dal punto di vista turistico e della promozione. Noi, in parallelo, continueremo a lavorare per rendere la nostra città sempre più bella e accogliente grazie ai piani di rigenerazione urbana che abbiamo attivato”.

Con il cuore rivolto alle situazioni di maggiori criticità il sindaco di Terni Leonardo Latini fa i suoi auguri: “Per il 2023 mi auguro – dice Latini – che ci sia quella ripresa economica che tanto aspettiamo. Dobbiamo affrontare i problemi insieme, lavorare uniti mettendo davanti il bene comune. Spero che si possano sbloccare quelle situazioni che sono ancorate come ad esempio la questione Treofan. Speriamo che con il nuovo anno sia fatta chiarezza e soprattutto ci sia una svolta. Confido anche nel continuo sviluppo di Ast ed Asm. Poi credo che tutti dobbiamo fare piccoli sforzi per contribuire continuamente allo sviluppo della città”.

Nicola Angelini, presidente di Confimi, l’associazione che raccoglie le aziende manifatturiere dell’Umbria, mette nel cesto queste parole: “Che il mondo dell’imprese e mondo delle scuole siano sempre più vicine affinché i giovani alla fine degli studi possano inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e le imprese possono trovare le figure professionali adeguate. Ne abbiamo bisogno”. Infine un desiderio da sognatore arriva inevitabilmente Eugenio Guarducci architetto, imprenditore creativo e presidente di Eurochocolate. “L’augurio per il 2023 che faccio in primis a me stesso, ma che credo possa essere di buon auspicio un po’ per tutti noi, è quello di cercare di avere, di conquistare, sempre più quella voglia e quel tempo necessario per vivere in maniera tale che la creatività, il progetto, la fantasia, la sorpresa, la leggerezza, i colori, le relazioni curiose, le parole intelligenti siano sempre più protagonisti dei nostri giorni. Un quotidiano che invece troppo spesso è ancorato a tristi numeri incasellati su severe tabelline excel che mai, come in questi periodi di fine anno fatti di bilanci e consuntivi, occupano troppa parte dei pensieri della nostra vita e non lasciano troppo spazio alla felicità”.

