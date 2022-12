Orvieto, si accendono i riflettori sulla 29esima edizione di Umbria jazz winter

28 dicembre 2022 a

Al via mercoledì 28 dicembre, a Orvieto, la 29esima edizione di Umbria Jazz Winter, il grande evento di fine anno che propone un cartellone all'insegna della grande qualità musicale. Se per l'organizzazione si tratta di “un ritorno all'identità del festival delle prime edizioni, con proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz ma non per questo meno attrattivi”, in città è questo uno dei momenti più attesi. Soprattutto da esercenti, ristoratori ed albergatori. Sul fronte della viabilità, fino al primo gennaio Busitalia ha rafforzato i trasporti pubblici con un servizio navetta speciale tra sabato e domenica, per la notte di San Silvestro, per incrementare i collegamenti tra il centro storico, la stazione ferroviaria e i quartieri a valle della rupe dove sorgono molti degli hotel già sold out da tempo. Da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre, inoltre, scale mobili e ascensori resteranno aperti fino alle 2 di notte. Sabato 31 dicembre e domenica primo gennaio scale mobili e ascensori saranno aperti h24 con chiusura degli impianti alle 2 di lunedì 2 gennaio.

Tante le iniziative collaterali. Il jazz ispira, infatti, “Note di vino”, due masterclass organizzate nel ridotto del teatro Mancinelli dal Consorzio tutela vini di Orvieto. Si inizia mercoledì 28 dicembre, alle 17, con “Vini e Terroir: le tante anime dell'Orvieto”, a cura di Maurizio Dante Filippi, best italian sommelier 2016, che racconterà i vini selezionati con un approccio tecnico-scientifico, ma allo stesso tempo accattivante.

Giovedì 29 dicembre, invece, alla stessa ora sarà la volta di “Vino, arte e cultura: Orvieto una denominazione affascinante” con Chiara Giannotti, fondatrice di Vino.tv, chiamata a raccontare i vini del territorio. “Vino e musica - affermano il presidente del Consorzio, Vincenzo Cecci e la vicepresidente, Giulia Di Cosimo - è un connubio collaudato e vincente che anche quest'anno abbiamo deciso di riproporre in occasione di Ujw, in cui il Consorzio è ancora una volta presente in qualità di partner. L'obiettivo è far conoscere i nostri vini a una platea sempre più ampia e il contesto internazionale di Ujw è sicuramente un palcoscenico privilegiato”.

